Sevilla – Villarreal, puntuaciones Villarreal, jornada 21 de La Liga

Foto: VAVEL

El Villarreal cuajó un gran partido en un estadio muy complicado, y por fin, mejoró la imagen fuera de casa, con un punto que sabe a gloria aunque se tuvieron ocasiones para llevarse los tres puntos. Ahora, desde la sexta plaza asegurada hasta la jornada siguiente, el Submarino respira un poco más aliviado, sobre todo, por el cambio de dinámica del equipo.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).

Fran Escribá

8 | Inteligente. El entrenador amarillo apostó por un 4-2-3-1 y no el funcionó nada mal la idea en el Pizjuán. El equipo volvió a demostrar esa solidez defensiva que le ha caracterizado durante mucho tiempo, y supo mantenerse ordenado y no desesperar en las contras.

Sergio Asenjo

10 | Espectacular. Extraordinario. Espléndido. Sensacional. Grandioso. Y así podríamos estar durante mucho rato. No ha habido balón que no haya parado el guardameta. Atajó también el penalti, se encontró con una parada fortuita con el pie, y sacó dos manos salvadoras, que podrían ser la parada de la jornada o la temporada sin problemas. ‘San Asenjo’, voló como nunca y evitó la derrota. Sigue siendo Zamora y el tercer portero menos goleado de las cinco grandes ligas. Chapeau.

Mario Gaspar

6 | Flojo. Sufrió muchísimo en defensa y cometió el penalti que Undiano señaló y Asenjo paró. No recibió mucha ayuda de Castillejo en defensa, y notó cuando con la entrada de Cheryshev, Dos Santos recaló en su banda, pues recibió mucha más ayuda. Le faltó participar en ataque y sigue lejos del mejor Mario.

Daniele Bonera

8 | El muro. No juega casi nunca, pero siempre cumple cuando le toca cubrir la papeleta. Una vez más, mantiene la portería a cero, y su trabajo puede ser silencioso pero descomunal. Experiencia y sacrificio para el equipo. Todo un ejemplo. El mejor en defensa.

Víctor Ruiz

7 | Correcto. Cometió un fallo tonto en el primer minuto de partido con un penalti claro que Undiano no señaló. Pero no le pesó en el encuentro y siguió con su trabajo impecable de cada partido, a pesar de que arrastraba unos problemas de lumbalgia.

José Ángel

8 | Competencia. Su nivel estuvo en entredicho en algunos partidos, pero José Ángel, ha ido mejorando y el partido de este mediodía en el Pizjuán es para enmarcar. Defendió y atacó, y no cometió ningún error. Lo dio todo, y acabó cojeando por el esfuerzo. Empieza a ponerle competencia a Jaume Costa en esa posición.

Bruno Soriano

8 | Capitán. Siempre en la sombra, pero siempre correcto. Cuando toca defender su trabajo es menos visible, pero no deja de trabajar ni un segundo. Ejerció de galones de capitán para mantener a los suyos siempre ordenados, y es el mejor ejemplo y maestro para su pupilo, Rodrigo.

Rodrigo Hernández

8 | Descomunal. Tras ver el partido que ha realizado hoy, no está de más recordar que es su primer año en la élite y que tiene tan solo 19 años. Muchos dicen que es el futuro Bruno, pero lo cierto es que es un jugador de presente que ya juega junto a su maestro. Sigue creciendo a un ritmo escandaloso.

Manu Trigueros

8 | Mágico. Daba igual cuántos jugadores del Sevilla fueran a la presión, ninguno le robó el balón. Está en el momento más dulce de su carrera y se nota. Le faltó un poco más de participación en ataque para culminar un gran partido y ayudar al Villarreal a llevarse los tres puntos.

Samu Castillejo

6 | Desaparecido. El malagueño no aportó ese plus de velocidad en ataque que tanto le caracteriza, y siempre se perdía en el borde del área. Sin embargo, tampoco fue una gran ayuda para Mario en defensa y Vitolo consiguió desestabilizar a ambos. Fue el primer cambio de Escribá.

Jonathan Dos Santos

7 | Sacrificado. El mexicano sí participó más en ataque, de hecho, tuvo un par de ocasiones claras, y provocó un penalti claro que Undiano no pitó. Poco a poco fue perdiendo fuerza, pero siempre ayudaba a José Ángel en defensa. Le sigue faltando acierto para cuajar mejores actuaciones.

Adrián López

7 | Fallón. Desestabilizó las líneas del Sevilla él solito, pero se encontró muy solo en la punta, y no le llegaban balones de los centrocampistas. Cuando por fin le llegaron, erró los dos mano a mano que tuvo con Sergio Rico, aunque estuvo muy participativo y dio un buen nivel. Le falta ritmo de competición.

Denis Cheryshev

6 | Vertical. El ruso regresaba tras dos meses alejado de los terrenos de juego y ofreció lo que se pedía de él, velocidad y verticalidad. Sin embargo, entró en los últimos minutos, cuando el equipo ya miraba más por aguantar el resultado y no le encontraron mucho en ataque. Tuvo una clara que atajó Sergio Rico. Con ritmo de competición puede ser un gran cambio en la ofensiva del Villarreal.

Cédric Bakambu

6 | Peleón. El delantero regresaba tras participar en la Copa África y jugó los últimos minutos del partido. Se le vio pelearse con toda la defensa del Sevilla, y demostró que viene con muchas ganas de marcar goles.

Antonio Rukavina

SC | Jugó apenas cuatro minutos, para mantener el 0-0 cuando el partido estuvo más loco. Su presencia fue meramente circunstancial.

Undiano Mallenco

3 | Ciego. No vio dos penaltis claros (uno en cada área), pero sí pitó uno que no era en contra del Villarreal. Muchas veces parecía no tener criterio a la hora de señalar faltas o sacar amarilla y terminó por desquiciar a ambos equipos. No estuvo a la altura del partidazo que se disputó en el Pizjuán.