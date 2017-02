Asenjo: "Igual que no me vine abajo cuando cometí un error tampoco voy a sacar pecho ahora"

FOTO: Fran Santiago (VAVEL)

El cancerbero del Villarreal, Sergio Asenjo, fue el hombre más destacado del encuentro que enfrentó a su equipo con el Sevilla en el Sánchez Pizjuán el pasado domingo. Sus numerosas intervenciones ante las acometidas locales no pasaron desapercibidas y le valieron para ser el jugador más valorado por la afición en dicho partido.

"Tenemos que aprender para salir igual de intensos contra los de abajo"

Además, el '1' amarillo se encuentra a la cabeza en la clasificación del Trofeo Zamora, con 14 goles encajados en 21 partidos disputados en La Liga Santander (coeficiente de 0,67 goles por partido). Muy lejos quedan sus competidores, como Rulli, segundo en la tabla, con un coeficiente de 1,43 goles por partido. Muchas son las voces que piden a Lopetegui un puesto para Asenjo en la selección nacional como segundo portero.

El guardameta palentino quiso destacar también la buena labor defensiva de sus compañeros. También quiso dar un toque de atención para conseguir jugar con la misma actitud ante todos los rivales. “En líneas generales fue un partidazo de todo el equipo. Si no sumamos todos es imposible sacar algo positivo del Pizjuán y así fue. Hay que dar valor a este punto. El equipo sabía que era un partido importante y salimos enchufados. Tenemos que aprender para salir igual cuando jugamos contra los de abajo”.

"El Trofeo Zamora no me quita el sueño"

Asenjo mantiene los pies en el suelo no le quiso dar mayor importancia a su actuación, al igual que no se la dio a su error frente al Valencia. “Son días en los que estás inspirado y a gusto en el campo. Estoy contento porque sirvió para que el equipo sumara un punto. Intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Esta vez me sentí muy a gusto y espero que me sirva para seguir creciendo. Igual que no me vine abajo cuando cometí un error tampoco voy a sacar pecho ahora. Solo espero seguir creciendo para ayudar al Villarreal. Lo que me pasó ante el Valencia me sirvió para aprender. Los porteros aprendemos de nuestros errores y espero que no me vuelva a suceder. He sabido sobreponerme y mantener la portería a cero en los últimos dos partidos”.

Por último, aseguró que no le obsesiona la lucha por el Trofeo Zamora. “El Trofeo Zamora no me quita el sueño. Lo más importante es que lleguemos al mes de mayo colocados donde todos queremos. Si al final recibo ese galardón bienvenido sea”.