Villarreal CF 0 -4 AS Roma: Puntuaciones

Una de las derrotas más dolorosas en los últimos tiempos. El Villarreal soñaba con volver a emprender un largo e ilusionante camino en la Europa League. Sin embargo, la pobre actuación amarilla, acompañada del enorme encuentro disputado por los pupilos de Spaletti dejan al Submarino al borde del precipicio.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: sin clasificar).

Fran Escribá

3 / El entrenador del Villarreal no encontró manera de hacer daño al conjunto romano y no estuvo a la altura de las circunstancias. Spaletti le ganó la partida en el banquillo. En el segundo acto, el conjunto amarillo reaccionó en busca del empate, pero Dzeko mató el partido con espacios. Los cambios no revolucionaron el partido. En sus cuatros eliminatorias disputadas el equipo solo ha conseguido superar al Huesca. Mónaco y Real Sociedad se impusieron con merecimiento, y todo hace indicar que la Roma accederá a octavos de final.

Mario Gaspar

5/ El lateral amarillo lo intentó en infinidad de ocasiones por el carril diestro pero no consiguió conectar con la delantera. Tuvo en su cabeza la oportunidad más clara en el arreón de la segunda parte, un dato que dice mucho del partido disputado.

Musacchio

4/ El central argentino tuvo la difícil tarea de marcar a Edin Dzeko. La primera parte lo aguantó y le ganó la partida en muchas ocasiones. Sin embargo, con el paso de los minutos el delantero bosnio aprovechó los espacios y desquició tanto a Musacchio como a Víctor Ruiz.

Víctor Ruiz

4/ El central catalán estuvo correcto y contundente cuando estuvo arropado. Con espacios no pudo sostener el muro amarillo y la Roma lo aprovechó a la perfección. Junto a Musacchio, sufrió uno de los partidos más desarmados en la parcela defensiva.

Jaume Costa

5/ Su valentía, carácter y fuerza están fuera de duda. Lo intentó por la izquierda con mucho ímpetu intentando revolucionar el partido con sus apariciones. Salah le castigó tras el enorme desgaste y le desbordó en el último tramo.

Bruno Soriano

4/ El capitán no estuvo a su máximo nivel. Cuando esto ocurre, el equipo sufre mucho. Erró pases impropios de un jugador de su categoría y fue superado por el centro del campo romano. Pese a ello, inició el juego amarillo y no se escondió en ningún momento.

Trigueros

4/ Probablemente el mejor jugador del VIllarreal en la presente temporada. No tuvo la libertad de otros partidos y no encontró el último pase hacia los delanteros. El poco protagonismo del talaverano condicionó el juego amarillo.

Jonathan Dos Santos

4/ El mexicano se vació durante el partido, partió desde la banda izquierda, combinando con los delanteros y centrocampistas. Sus movimientos eran muy previsibles y no hacían daño a la defensa romana, le faltó desborde por el carril zurdo.

Castillejo

4/ El malagueño se ofreció y participó en el costado derecho. Intentó desbordar, pero todos los centros eran repelidos por la defensa romana, especialmente por Fazio. Probó suerte en un par de disparos lejanos, pero no encontró portería.

Bakambu

3/ El delantero congolés no es el que era hace un año. Ha perdido el olfato goleador, no se fabricó espacios para encontrar situaciones manifiestas de gol y estuvo desaparecido en muchas partes del partido.

Sansone

3/ Más de lo mismo. Parece que ha perdido fuelle en las últimas fechas, no se entendió con Bakambu y fue superado por la defensa de la Roma.

Adrián López

4/ Cuando estaba preparado para ingresar en el terreno de juego, Dzeko anotó el 0-2. En ese momento el equipo se vino abajo por completo, Adrián no fue el revulsivo que se esperaba. En la tónica de todo el equipo en los últimos 25 minutos.

Cheryshev

3/ El futbolista ruso está lejos de su mejor nivel. Su falta de velocidad y fuerza habitual no le permite desbordar y desarrollar su fútbol. Estuvo desacertado en varias acciones.

Borré

SC / Apenas disputó nueve minutos.