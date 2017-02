El Villarreal B no gana lejos de casa desde el 20-N

Imagen: villarrealcf.es

El filial amarillo está viviendo una temporada algo irregular, que podría equipararse a la que está pasando el primer equipo, aunque obviamente en situaciones diferentes. Los de Paco López estaban llamados al comienzo de liga a luchar por las plazas que otorgan la posibilidad de jugar los playoffs de ascenso a la Liga 1|2|3, pero la realidad tras 25 jornadas es que el segundo equipo amarillo no ha pisado la zona de ascenso todavía, y se sitúa a cuatro puntos del cuarto clasificado, el Hércules, curiosamente el último rival al que derrotó lejos del Mini Estadi de la Ciudad Deportiva del Villarreal CF.

El club entrenado por Paco López lleva sin vencer lejos de su casa desde el día 20 de noviembre, cuando visitó el Rico Pérez y derrotó al equipo herculano por 2-3. Desde ese momento, el filial ha disputado un total de cuatro encuentros como visitante, que se resumen en dos empates y dos derrotas, que sucedieron en ese orden en concreto.

El primer empate se produjo en la jornada 18, cuando visitó al Atlético Baleares, justo un partido antes de cerrar la primera vuelta del campeonato. El partido concluyó empate a dos, con tantos de Carlos Martínez y Carlos López. Nuevamente, el Villarreal B empataría en su siguiente salida, frente al Gavà en la jornada 21. Esta vez, el duelo concluyó con empate a uno, también con gol de Carlos Martínez, que logró el empate en la segunda parte, y por tanto, salvó un punto para los suyos.

Las dos siguientes salidas no fueron tan productivas, ya que los jugadores del filial no fueron capaces de traerse de vuelta a Vila-real ni tan siquiera un punto, como en sus visitas a las Islas Baleares o a la localidad barcelonesa. En la jornada 23, cayeron derrotados por 1-0 en Sabadell, y en el derbi autonómico de filiales, el mini Submarino no pudo vengarse de la derrota padecida en liga por el primer equipo en el Estadio de la Cerámica. Los pupilos de Paco López cayeron derrotados por 3-2 en su enfrentamiento contra el Valencia Mestalla; el doblete de Carlos López no bastó para conseguir al menos un punto del encuentro jugado en la Ciudad Deportiva del Valencia, y acabaron con 10 futbolistas, tras la expulsión en la recta final del partido de Raba por doble amarilla.

Tras 12 partidos jugados como visitante en liga, el Villarreal B suma 12 puntos, que se resumen en dos victorias, seis empates y cuatro derrotas. Quizá este sea uno de los motivos por los que el filial amarillo no haya sido capaz de estar en las plazas altas de la tabla, y algo que se debería corregir si buscan ascender de categoría, dado que sumar de tres en tres fuera de casa es fundamental para un objetivo tan ambicioso como es llegar a la Liga 1|2|3.