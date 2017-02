Al Villarreal le gusta el País Vasco y Andalucía

Google Plus

Imagen: Carlos Martínez (VAVEL.com)

La victoria del domingo pasado ante la Real Sociedad no solo sirve para dar moral a un Villarreal alicaído por sus últimos resultados, y acercarlo a las posiciones más altas de la clasificación, sino también para aumentar una estadística de resultados como visitante en la liga, e igualarla a otra que ya tenía: su triunfo ante los txuriurdin supuso la decimocuarta victoria como foráneo en tierras vascas en todas sus temporadas en Primera División, igualando el mismo número de victorias que ya tenía como visitante en Andalucía, también catorce. Estas dos comunidades autónomas son las dos en las que el Villarreal ha obtenido más victorias como equipo de LaLiga Santander. Otro dato a destacar en una temporada que, pese a lo irregular de la misma, está dejando muchas estadísticas positivas, y puede que no sea la última de aquí a final de campaña.

Predilección por Anoeta

El Villarreal, celebra uno de los goles de Denis Suárez la pasada campaña en Anoeta | Imagen: Giovanni Batista (VAVEL.com)

El domingo pasado no fue la primera victoria del Submarino en el estadio de la Real Sociedad, sino la séptima en todas sus visitas a esta comunidad autónoma. El Villarreal ha jugado en el País Vasco la totalidad de 39 encuentros hasta el momento, que se resumen en 14 victorias, 12 empates y 13 derrotas, y la mitad de los triunfos se han obtenido en el estadio txuriurdin, algunos de los cuales fueron bastante abultados, como el logrado la temporada 2004/2005, que se concretó en un cero a cuatro, con una gran actuación de Riquelme, que anotó uno de los goles, junto a José Mari y Forlán, éste en dos ocasiones, que cerraron la goleada; o la conseguida el curso pasado por cero a dos, con un doblete del ahora jugador del Barcelona Denis Suárez.

Por si fuera poco, el Villarreal ha vencido en todos los campos de equipos vascos contra los que ha jugado en la máxima categoría del fútbol español. La primera victoria que el equipo amarillo logró en el País Vasco fue la temporada 2000/2001, en Mendizorroza, imponiéndose al Alavés por cero a uno, con un gol de Víctor Fernández; y la primera vez que venció en Anoeta fue esa misma temporada, en la jornada 15. El resultado fue de 0-2, con goles de Unai y Jorge López. En Ipurúa se impuso por primera vez el curso pasado, en la jornada 31 por 1-2, con goles de Adrián y Soldado.

En San Mamés, el Villarreal ha vencido cinco veces, la primera de ellas en la temporada 2002/2003 con un marcador de 0-1, gol obra de Farinós. Otro resultado destacable fue el 1-4 logrado en la 2008/2009, con goles logrados por Rossi, Pires, Santi Cazorla y Altidore. No obstante, desde que el Athletic cambió de estadio, el Villarreal todavía no ha vencido allí, y no podrá hacerlo, por lo menos, hasta la próxima campaña, al perder este curso por 1-0 el pasado 20 de noviembre.

Casi toda Andalucía conquistada

Sevilla y Villarreal, en su último duelo liguero (0-0) | Imagen: Fran Santiago (VAVEL.com)

De los 59 partidos jugados en tierras andaluzas, el Submarino ha salido victorioso en 14 ocasiones, ha empatado 16 encuentros, y ha perdido un total de 29. Además, de las ocho provincias que conforman dicha comunidad, ha sido capaz de vencer en seis de ellas: Sevilla, Córdoba, Almería, Granada, Málaga y Huelva. En las únicas en las que no ha vencido en Primera División han sido en Jaén y en Cádiz, donde perdió contra el Xerez (2-1, temporada 2009/2010, jornada siete) y empató contra el equipo gaditano (1-1, temporada 2005/2006, jornada tres).

El primer triunfo logrado en Andalucía fue en el campo del Betis, donde se impuso el Submarino por 1-3, en la temporada 2003/2004, con un doblete de Guayre y un tanto de Sonny Anderson. En el feudo verdiblanco ha vencido otras dos veces, por 2-3 en la 2005/2006, y 0-1 en la temporada 2007/2008, gracias a un golazo de Marcos Senna desde el medio del campo.

En Málaga ha sido donde más veces ha ganado el Villarreal, hasta en cuatro ocasiones, siendo la primera de ellas la temporada 2004/2005, cuando los de Pellegrini se impusieron por 0-2, con goles de Riquelme y Santi Cazorla. La más reciente, esta temporada, también por el mismo resultado, con goles de Jaume Costa y Sansone. Además, el Submarino acumula dos temporadas consecutivas ganando allí, ya que la campaña anterior vencieron por 0-1, gracias al gol en propia puerta de Tissone.

En Huelva ha vencido en dos ocasiones, en la temporada 2007/2008, por 0-2 (goles de Nihat y Guille Franco), y la siguiente por 1-2, con los tantos logrados por Santi Cazorla e Ibagaza. En Córdoba y en Granada han vencido una vez en cada provincia; la temporada 2014/2015, se impusieron a los califas por 0-2, tantos marcados por Vietto y Uche; y la temporada pasada derrotaron a los nazaríes por 1-3, con goles de Trigueros, Samu García y Bakambu.

En el Sánchez Pizjuán han obtenido los tres puntos en dos de sus visitas. La primera vez fue en la última jornada de la temporada 2006/2007, cuando Fabricio Fuentes remató de cabeza un córner y logró el definitivo 0-1. Pasarían cinco años hasta que venciera de nuevo en la capital andaluza, cuando en enero de 2012 los amarillos vencieron por 1-2, con los goles de Borja Valero y Camuñas.

Esta campaña, el Villarreal visitará de nuevo ambas comunidades, cuando se enfrente al Betis y al Alavés. Habrá que ver si el conjunto amarillo es capaz de aumentar su número de victorias en esas regiones o no.