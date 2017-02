Jaume Costa: “Sabemos que no estamos en un buen momento”

Google Plus

Jaume Costa en un saque de banda | Foto: VAVEL

Jaume Costa es uno de los hombres clave en el terreno de juego y también fuera de él, actúa de capitán en la sombra y siempre cumple su papel a la perfección. Indiscutible para muchos, y con las ideas muy claras ante los medios, el lateral izquierdo no se ha mordido la lengua tras una de las peores rachas que se recuerdan en el Villarreal: “Somos conscientes de que no estamos en un buen momento, somos los primeros en saberlo. Parece que sean sensaciones, ya que los resultados están ahí y malos no son”, advirtió.

El partido de Anoeta era muy complicado e importante para la clasificación y el equipo consiguió ganar ‘in extremis’ a un rival directo, por lo que Costa no entiende que el equipo “se haya llevado más críticas que la Real, porque fuimos los que ganamos el encuentro”. Con respecto a las críticas que se ha llevado el equipo, Costa aclaraba: “En el fútbol siempre hay críticos, pero nosotros tenemos que trabajar para mejorar y corregir errores, y entrar en las redes sociales lo menos posible”.

Muchas voces hablan del cambio de estilo desde la llegada de Escribá y muchos aficionados se han cuestionado si funciona o no, pero Jaume Costa fue tajante: "El club desde que ascendió siempre ha tenido una filosofía, de juego alegre y de fútbol de toque. Pero en general hemos mejorado, porque defensivamente somos muy sólidos. Por ejemplo, ante la Real hicimos un partido muy correcto, muy serio defensivamente y al final marcamos y ganamos”, explicó el valenciano.

El jueves les espera la vuelta de la eliminatoria de Europa League ante la Roma, aunque tras el 0-4 las opciones son escasas, Jaume alega que no se debe pensar ya en el Real Madrid sin jugar ante la Roma. “Primero habrá que ir al Olímpico, a recuperar sensaciones, a ganarnos de nuevo el respeto y la confianza de nuestra gente y a hacer un buen partido. Después, ya vendrá el Real Madrid”, comentó el lateral izquierdo.

Pero si por algo se conoce a Jaume Costa es porque siempre sabe asumir errores y hacer la autocrítica. Fue una de las voces más críticas del vestuario tras la derrota ante el Valencia por la falta de intensidad, y también analizó el partido de ida ante la Roma, en el que no vio “tanta diferencia en la primera parte”. “Lo que sí es cierto es que el primer gol nos mata. A partir de ahí, debimos tener más paciencia y no tanta ansia, porque la eliminatoria eran 180 minutos”, concluyó el valenciano. “Debemos aprender de los errores”, finalizó Costa.