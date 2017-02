Todos listos ante el Real Madrid, con la duda de Sansone

Google Plus

Imagen: Silvestre Szpylma (VAVEL.com)

Tras una época en la que el técnico valenciano del conjunto amarillo, Fran Escribá, tenía que hacer malabarismos para completar una convocatoria con efectivos apropiados para afrontar los diferentes partidos que tenía que jugar su equipo, ahora parece que es todo lo contrario. El míster del Villarreal tiene disponibles a todos los miembros de la plantilla amarilla para confeccionar la convocatoria del duelo ante el Real Madrid, con la única duda de si estará o no Nicola Sansone.

Un hecho cuanto menos destacable, dado que hasta este momento de la temporada, todavía no había tenido a su entera disposición a todos los integrantes del plantel del Submarino, bien por lesiones como las de Soldado o Cheryshev, o bien por otras circunstancias. Además, muchos de ellos estarán frescos y descansados para jugar este domingo frente al conjunto de Zinedine Zidane, ya que el técnico valenciano hizo rotaciones este jueves en Roma de cara al compromiso liguero. Hombres como Manu Trigueros, Mario Gaspar, Sergio Asenjo, Mateo Musacchio, Víctor Ruiz, Jaume Costa, Jonathan dos Santos, Samu Castillejo o Cedric Bakambu, todos ellos previsibles titulares en cualquier otro partido, se quedaron en el banquillo y varios de ellos ni tan siquiera entraron en convocatoria. Por lo tanto, el once que pueda alinear Escribá será un once de garantías, con todos sus principales jugadores descansados tras una semana sin jugar.

Además, también puede regresar a la convocatoria Roberto Soriano, que completó todo el partido en Roma pero que en LaLiga estaba sancionado tras ser expulsado por ver dos tarjetas amarillas en el duelo frente al Málaga, el pasado día 12.

La única duda ahora mismo para el preparador del Submarino es si podrá contar o no con Nicola Sansone, que se quedó fuera de la convocatoria en el duelo de Europa League por unas molestias en el sóleo de su pierna derecha.

Pero también tendrán que permanecer atentos los miembros del cuerpo técnico durante el encuentro ante el Real Madrid a lo que hagan Mario Gaspar y Bruno Soriano, ya que ambos futbolistas acumulan cuatro tarjetas amarillas, y de ser amonestados el próximo domingo, se perderían el siguiente partido de LaLiga Santander, que es el miércoles de la semana que viene, en Pamplona ante el Osasuna (19.30 horas). Ningún otro jugador amarillo tiene cerca la sanción por acumulación de tarjetas amarillas; el más cercano es el central catalán, Víctor Ruiz, que ha visto tres amonestaciones hasta el momento.