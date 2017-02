Previa Villarreal - Real Madrid: caminando por la cornisa

No es un secreto que el duelo de este domingo, que se disputa en La Cerámica, acogerá a dos equipos que vienen de capa caída. Tanto a nivel de juego, como a nivel de resultados. Sin embargo, cualquiera que haya seguido los enfrentamientos entre estas dos escuadras es consciente de la intensidad, emoción y altas pulsaciones que traen.

Ambos equipos llegan a esta fecha con distintos objetivos, pero con la misma necesidad impetuosa de ganar. En menos de 24 horas, el verde y la redonda decidirán cual de las dos escuadras podrá imponer sus condiciones y sacudirse de una vez por todas cualquier duda.

Villarreal, a olvidar la decepción en Europa

En las últimas dos semanas, el 'Submarino' sufrió el golpe más duro de toda la temporada: quedar eliminado estrepitosamente de la UEFA Europa League; torneo que fue puesto sobre la mesa como uno de los objetivos primordiales, a principio de temporada. Una catástrofe en la ida de los dieciseisavos (derrota 0-4, de local, ante la Roma) y una gris victoria (0-1) en la vuelta, pusieron fin al sueño europeo, tras haber alcanzado las semifinales del certamen continental, el año pasado.

Hoy por hoy, el Villarreal está mostrando una de sus versiones más pobres de la temporada, con un equipo limitado de mitad de campo hacia arriba y que ahora tambalea en una de sus facetas más fuertes: la defensa. A eso, cabe agregar que algunas figuras del equipo, como Manu Trigueros están mostrando un rendimiento que se aleja al enseñado durante el primer tramo de la temporada.

Sin embargo, parece que después de un mes de enero para el olvido, los de Escribá empiezan a alzar cabeza. En Liga, los amarillos acumulan una racha aceptable de cuatro partidos sin perder (dos victorias y dos empates). Eso, sumado a actuaciones decorosas como el empate ante el Sevilla, la victoria en Anoeta y al resurgimiento de jugadores clave en la plantilla, como 'Samu' Castillejo y Roberto Soldado, dejan la mesa servida para dar 'el golpe' en La Liga.

Bakambu, ante la Roma. Foto: Silvestre Szpylma (VAVEL).

Real Madrid, prohibido fallar

El Madrid no es ingenuo, sabe que se le empieza a acabar el crédito y que el margen de error se redujo a cero. Viene de una derrota en Mestalla que es preocupante, no tanto por el bajo rendimiento del equipo en todas sus líneas, sino por el hecho de que lo fue, teniendo prácticamente a todo el 'once ideal' (a excepción de Bale) en campo. Si en ocasiones anteriores podía achacarse el juego plano del Madrid a las constantes bajas, contra el Valencia no hubo excusa que valiese.

Otra cosa que genera incertidumbre, es la dificultad que han tenido los 'merengues' para imponerse fuera del Santiago Bernabéu. De los últimos cinco encuentros disputados de visitante por los de Chamartín (contando Liga y Copa), solo pudieron ganar uno. Cifra que inquieta mucho, teniendo en cuenta lo que se jugará el Madrid el día de mañana, ante uno de los locales más fuertes del campeonato.

Cristiano Ronaldo en la derrota en Mestalla. Foto: Dani Niesto (VAVEL).

Como factor de alivio, evidentemente, está el regreso de la figura de Gareth Bale, que podría arrancar desde el inicio y permitirle a Zidane alinear a su mejor formación. Algo que ha sido una quimera por la gran cantidad de lesiones sufridas por la plantilla, a lo largo del curso. De ser así, la titularidad del galés sería un segundo capítulo bello para él en La Cerámica, ya que allí fue donde marcó su primer gol como merengue.

Estando un punto por encima del segundo, y con solo un partido pendiente, en el entorno blanco hay una consigna clara: no se puede fallar.

Intercambio de golpes

Los últimos antecedentes, en La Cerámica, han sido muy divididos. El más reciente, fue para el Villarreal, que el 13 de diciembre de 2015 consiguió ganar 1-0 con gol del ex madridista, Roberto Soldado. De los últimos cinco encuentros disputados en campo groguet, el Villarreal se impuso en uno, el Madrid en dos e igualaron en dos ocasiones. La última victoria blanca en Castellón, fue el 27 de septiembre de 2014, cuando ganó 0-2, con goles de Modric y Cristiano Ronaldo.

Zidane, en conferencia de prensa. Foto: Dani Nieto (VAVEL).

Voces de los protagonistas

El primero en manifestarse, fue Roberto Soldado. El valenciano, surgido en la cantera blanca, se mostró optimista con respecto a lo que puede lograr su equipo ante el campeón de Europa: "Tenemos que estar confiados en que lo vamos a sacar adelante y ser eficaces, y convencidos de que lo vamos a conseguir". (Mira las declaraciones completas de Soldado aquí).

De parte del Madrid, ha hablado (cómo no) su entrenador, Zinedine Zidane. El francés ve el cotejo en La Cerámica, como la oportunidad perfecta para olvidar la caída en Mestalla, a la que quiso restarle importancia: "Era una oportunidad de sumar, pero no pudimos hacerlo. No hay que darle más vueltas a lo que pasó. Tenemos que pensar en el partido de mañana. La derrota es pasado".

También destacó las virtudes del 'Submarino Amarillo' y su fortaleza atrás: "Sabemos que es un rival muy bueno, que está muy bien organizado defensivamente". (Mira las declaraciones de Zidane aquí).

Por último, Fran Escribá, entrenador del Villarreal dio sus impresiones y resaltó que su equipo "siempre ha competido muy bien contra los grandes" y que intentará "hacer un partido como el del Bernabéu en la primera vuelta".

Jesús Gil Manzano. Foto: (VAVEL).

Jesús Gil Manzano, el hombre que impartirá justicia

Este nombre le suena bien al Real Madrid, ya que de los 15 partidos en los que Manzano arbitró un partido con los merengues en campo, estos tan solo cayeron en una oportunidad. Por otro lado, el de Badajóz todavía no ha pitado ningún partido del Villarreal en este curso, pero la temporada pasada sí lo hizo en dos enfrentamientos , ante el Sporting Gijón y el Granada; en ambos, ganó el 'Submarino'.

Manzano, recientemente fue elegido como el árbitro que representará a España en la próxima Eurocopa Sub-21

Bajas y convocatorias

De parte del Villarreal, la única duda es Nicola Sansone por una molestia en el soleo derecho. El partido de mañana marcaría el regreso de Roberto Soriano a la convocatoria, tras su expulsión ante el Málaga.

Asenjo, Barbosa; Mario, José Ángel, Jaume Costa, Álvaro, Musacchio y Víctor Ruiz; Bruno, Rodrigo, Trigueros, Jonathan dos Santos, Cheryshev, Roberto Soriano y Samu Castillejo; Soldado, Borré, Bakambu y Adrián López.

De parte del Madrid hay dos bajas puntuales: Danilo y Varane. El central francés se lesionó en Mestalla y estará por fuera cinco semanas. Otros descartados por decisión técnica sería Coentrao, Mariano y Asensio. Por lo que la convocatoria sería:

Navas, Casilla, Yáñez; Carvajal, Pepe, Ramos, Nacho, Marcelo; Kroos, Kovacic, Casemiro, Modric, Isco, James; Cristiano Ronaldo, Bale, Lucas Vázquez, Morata y Benzema.

Posibles onces titulares