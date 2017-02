Fran Escribá: “Confiamos en nuestras posibilidades para ganar el partido”

Google Plus

Foto: VAVEL

El Estadio de la Cerámica acogerá mañana un partido tan emocionante como complicado para el Villarreal: la visita del Real Madrid. El encuentro, que se presenta clave para las opciones de Liga del equipo merengue, puede suponer una limpieza de imagen del Submarino ante su afición, tras la dolorosa eliminatoria de la UEFA Europa League. Con todos los esfuerzos centrados en la Liga, Fran Escribá aseguraba en la rueda de prensa previa al encuentro, que quieren “intentar hacer un partido como el que hicimos en el Bernabéu”, donde el equipo logró un valioso empate.

“El Madrid siempre es favorito en cada partido y también para lograr la Liga hoy en día”, aseguraba el entrenador amarillo, aunque se apresuró en asegurar que el Villarreal ha sabido competir ante los equipos de la zona alta de la clasificación esta temporada, (no ha perdido contra ninguno de los rivales que le preceden), y explicó que el equipo está preparado para competir a un alto nivel: “Siempre hemos competido muy bien contra los grandes y confío en que tendremos nuestras opciones de poder ganar. Sabemos que son favoritos y que cualquier cosa que no sea dar el 100% nos alejará de la victoria”, explicó el valenciano.

Sin embargo, ante estos equipos, todo el planteamiento se puede ir al traste con cualquier jugada individual, por eso es importante mantener la concentración, sobre todo a nivel defensivo y “así evitar encajar goles, porque mantener la portería a cero es la clave”, explicaba Escribá. “Contra los grandes hay una mayor parte del partido que te toca defender y somos muy sólidos en defensa; nos encontramos cómodos. Y luego tenemos velocidad y criterio con el balón para salir a la contra. A lo mejor nos cuesta un poco más contra los equipos que nos ceden más el dominio. De todos modos, creo que una de las virtudes es que tenemos jugadores de mucha experiencia que saben jugar este tipo de partidos”, señalaba Escribá sobre como afronta el equipo este encuentro.

La mala noticia, son las bajas de Nicola Sansone y José Ángel, que se perderán este encuentro por lesión. En el caso del delantero italiano no se ha podido recuperar de las molestias que ya le impidieron estar en el partido ante la Roma, mientras que el lateral asturiano, ha acusado un golpe durante el entrenamiento que le impedirá jugar con sus compañeros mañana.

Pese a las malas sensaciones, el equipo logró una victoria ‘in extremis’ ante la Real Sociedad, algo que a su entrenador no sorprende en absoluto, ya que “este equipo no se iba a hundir por los malos resultados, así como no se crece tras una buena dinámica”, aseguraba el valenciano, que por último, quiso hacer un llamamiento a la afición: “La afición juega un papel importante y eso siempre influye. El Real Madrid suele arrastrar mucha gente, por eso será importante el apoyo desde el minuto 1. Los jugadores vienen de hacer un esfuerzo físico importante y lo necesitarán”, sentenció Escribá.