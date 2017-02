Sergio Asenjo: “Tenemos que plasmar nuestro trabajo defensivo ante el Madrid”

Foto: VAVEL

Mañana el Villarreal recibe al Real Madrid (Estadio de la Cerámica, 20.45h), o lo que es lo mismo, el Zamora de la Liga se enfrenta a una de las mejores delanteras de Europa. Sergio Asenjo, que está consiguiendo unos números de escándalo esta temporada, no se achanta ante nadie, aunque siempre lo hace desde el respeto que profesa como profesional. Mañana, el gran duelo del partido será el suyo con la archiconocida BBC (Benzema, Bale y Cristiano), tras la recuperación del delantero galés, algo por lo que Asenjo se alegra: “Una recuperación de una lesión siempre es una buena noticia. Es importante para el espectáculo”.

Tras la mala racha del Villarreal y la dura eliminatoria de Europa League, el equipo tiene ganas de volver a demostrar una gran competencia en su estadio, pues siempre han dado la cara ante los equipos de la zona alta (no han perdido ningún encuentro ante sus antecesores en la tabla), pero el Real Madrid no lo pondrá nada fácil tras su derrota en Mestalla el pasado miércoles. “El Madrid no querrá perder más puntos”, asegura el portero palentino y no se equivoca. Los de Zidane, llegarán con todo para intentar que Asenjo deje de ser Zamora en esta jornada.

Pero el Villarreal, ya centrado totalmente en la Liga y en la pugna por puestos europeos no lo pondrá nada sencillo: “Todos nos jugamos mucho ya”, afirmaba Asenjo, y para muestra la victoria en Anoeta la jornada pasada, que supuso un “paso muy importante”, tras la derrota ante la Roma. En cuanto al partido, Sergio Asenjo confió en mantener la solidez defensiva para sacar un buen resultado: “Lo afrontamos como cualquier otro partido. Estamos trabajando defensivamente bien todo el año y hay que plasmarlo el domingo ante el Madrid. Puede que el próximo rival tenga una mayor facilidad para encontrar el gol, pero en esta Liga el equipo menos esperado te hace encajar”.

Lo más complicado puede ser mantener a raya a jugadores con “gran poderío físico”, como Sergio Ramos, pero lo cierto, es que Asenjo espera que se repita el patrón del partido en el Bernabéu: “El Madrid se encuentra a gusto con balón y espacios para correr. Intentaremos quitárselo y jugar de banda a banda, como hicimos en el Bernabéu, donde sufrieron”, analizó el palentino más de moda del mundo del fútbol.