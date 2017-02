Fernando Roig y el lío de las denuncias arbitrales

Foto: VAVEL

Anoche Fernando Roig, presidente del Villarreal, salió enfadado del Estadio de la Cerámica. El penalti que pitó Gil Manzano en contra del Villarreal que supuso el empate merengue, y que sacó al Villarreal de un partido que terminó perdiendo, encendió al presidente que habló tras el partido, incendiando a todo el mundo.

Fernando Roig, no se calló ante la prensa y denunció una situación que no le pareció correcta: "Me ha llamado la atención que el estamento arbitral ha salido del estadio con bolsas del Real Madrid. Eso no está bien, me parece a mí”, declaró el máximo mandatario amarillo sobre lo que Escribá se encontró al despedirse de los árbitros. Parece ser, que el entrenador amarillo les vio salir con bolsas del Madrid en la mano, y tuvo un altercado con el delegado arbitral. Cuando el técnico amarillo le contó la situación al presidente, Fernando Roig quiso denunciar esta situación. Por su parte, el Comité de Árbitros ha comunicado que las declaraciones del mandatario amarillo les parecen “injuriosas”, ya que ponen en cuestión “la dignidad y honorabilidad de Gil Manzano y el estamento arbitral”.

Rápidamente, se comunicó que los detalles a los árbitros es algo habitual, aunque el delegado del Villarreal asegura que casi nunca se han realizado desde el club amarillo. Sin embargo, las declaraciones han calado sobre el colectivo arbitral, y parece que el Comité Técnico de Árbitros ha decidido tomar cartas en el asunto, y ha denunciado a Fernando Roig, con una multa económica tras sus declaraciones. De hecho, también Gerard Piqué, jugador del FC Barcelona ha sido denunciado por unos tweets tras el partido del Villarreal.

Sin embargo, desde la entidad amarilla aseguran que no les ha llegado ninguna denuncia, y de hecho, protestan el hecho de que el Comité pueda haber filtrado antes la información que comunicársela al propio club o presidente. Habrá que esperar para saber si finalmente, la denuncia se lleva a cabo.