Julen Lopetegui: "Quien sale de tres lesiones de cruzado lo hará de una cuarta"

Foto: Diego Blanco (VAVEL España)

"Siento una tristeza tremenda", afirmó Julen Lopetegui en relación con la reciente lesión del portero del Villarreal, Sergio Asenjo, en su ligamento cruzado de la pierna izquierda. El seleccionador nacional se refirió al portero palentino en una rueda de prensa que ha concedido en el Estadio de El Molinón de cara a presentar el próximo encuentro del combinado español en tierras asturianas el próximo 24 de marzo.

A lo largo de su intervención, el vasco no dudó en hacer referencia y mostrar su descontento con la convalecencia de Sergio Asenjo, algo que ya había hecho en redes sociales a primera hora de la mañana.

De igual manera, no dudó en reiterar su apoyo al palentino, confiando así en su tenacidad y resistencia para superar por cuarta vez tal fatídica lesión: "Ya es difícil levantarte de tres cruzados y ahora otro. Tengo una certeza, que es que alguien que ha salido de tres cruzados lo va a volver a hacer con el cuarto y estaremos esperando. Estamos convencidos de que volverá con mucha fuerza y desde aquí le mando todo el apoyo", aseguró el seleccionador.

Pero no fue sólo la lesión de Asenjo lo único que mencionó Lopetegui acerca del partido que enfrentó a Villarreal y Real Madrid (2-3), ya que también hizo referencia a la más que polémica actuación del colegiado Gil Manzano y la posterior riña entre Sergio Ramos y Gerard Piqué a raíz de ésta, a lo que optó por restar importancia: "Tenemos los mejores árbitros del mundo en España. Se pueden equivocar". En lo que se refiere al enfrentamiento virtual afirmó "No tengo mucho que decir en el tema de los tweets, cuando están con la selección, todos sienten la camiseta y se identifican con el equipo. No hay que darle demasiada importancia. Los tweets y las redes sociales adquieren mucha dimensión", subrayó el ex guardameta.