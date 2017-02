Asenjo y su cruzado; donde caben tres recuperaciones exitosas, caben cuatro

Asenjo, todo un baluarte en la portería amarilla. Fuente: Mª José Segovia (VAVEL)

Si tan sólo existiese una sola persona sobre la faz de la tierra a la que la suerte parece serle siempre esquiva, esa persona sería el actual dorsal ´1´ del Villarreal CF. Desde las categorías inferiores del Real Valladolid y en la selección ´sub-21´, Sergio ya demostró tener unas cualidades bajo los palos impropias de su corta edad. No obstante, sus frecuentes lesiones en momentos ciertamente inoportunos han mermado una carrera que quién sabe hasta qué punto de éxito habría llegado si las lesiones le hubiesen respetado más. Esta semana se someterá a su cuarta intervención en los ligamentos de alguna rodilla, en esta ocasión, de la izquierda.

Temporadas sobresalientes en Valladolid y llegada al Atlético

Cuando el cuadro blanquivioleta ascendió a la máxima categoría nacional en la temporada 2006-07, batiendo el récord de puntos establecido en la Liga Adelante en aquel entonces (88), ni los más optimistas pucelanos habrían podido esperar la irrupción de un portero procedente del filial, cuyo rendimiento fue intachable desde el primer día hasta el último que defendió los colores del conjunto castellanoleonés. No en vano, fue uno de los principales artífices de las meritorias temporadas logradas por los suyos, cuando el objetivo principal era eludir el descenso.

Asenjo debutó en primera división, curiosamente, ante su actual equipo, el Villarreal, el 2 de febrero de 2007, en una clara victoria de los suyos (2-0). Su rendimiento en aquel partido quizá se antojó casual, pero se mantuvo a ese nivel durante las temporadas 2007-08 y 2008-09. Dicha circunstancia provocó su fichaje por el Atlético de Madrid en verano de 2009, que le consideraba el futuro sustituto de Casillas en el combinado nacional.

Su andadura en el club colchonero no comenzó precisamente mal, ya que Quique Sánchez-Flores le rotaba en la portería con David De Gea, una perla de la cantera rojiblanca. Pero su suerte comenzó a torcerse el 8 de mayo de 2010, cuando se fracturó por primera vez el ligamento cruzado en un fuerte choque con un jugador del Sporting. Ya que el tiempo de baja estimado para esta lesión es de seis meses, Asenjo no sólo se perdió lo que restaba de aquel curso, sino del resto del año. La directiva del Atlético decidió, en el mercado invernal, que lo mejor para él y para el club sería cederle, con el fin de recuperarle una vez que recobrase el nivel. Su destino: el Málaga CF.

Amargo paso por la ciudad de la Costa del Sol

Probablemente, el palentino sentiría sensaciones encontradas cuando se enfundó por primera vez la elástica blanquiazul, poco después de que se confirmase su cesión a los andaluces, el 28 de diciembre de 2010. Frente a la frustración y desánimo debido a la grave rotura, se encontraría el deseo de refrendarse y de dar un paso hacia atrás para dar dos hacia delante para demostrar que tenía nivel suficiente para un equipo europeo. No obstante, estas ilusiones se desvanecieron en menos de dos meses desde su llegada al Málaga. En un duelo acontecido ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuan, Asenjo se resintió de su dolencia y se rompió la plastia del ligamento cruzado derecho. Corría el 7 de febrero de 2011 y debería de someterse a otro periodo de recuperación de entre seis y ocho meses. Tan sólo pudo disputar cinco choques completos en su etapa por tierras sureñas, demasiada mala fortuna que le hizo regresar al Manzanares antes de lo previsto, para comenzar su tratamiento y rehabilitación. El Málaga, como consecuencia de la falta de porteros que suponía su lesión, hubo de rescindir la cesión.

Dos años irregulares y despedida definitiva de los rojiblancos

Parecía que la fortuna sonreía por primera vez en mucho tiempo al canterano blanquivioleta, puesto que obtuvo el alta médica para afrontar la temporada 2011-12. En dicha campaña debería competir con Thibaut Courtois, un talentoso cancerbero que el Chelsea descubrió en Bélgica y que cedió a los madrileños para que se rodara en el primer nivel, por el puesto de titular en la portería del Vicente Calderón. Pese a encontrarse disponible desde agosto, sólo fue incluido en convocatorias, sin aun jugar, desde septiembre de 2011. Su primera oportunidad de pisar el césped de nuevo tuvo lugar en el derbi madrileño disputado en el estadio Santiago Bernabéu. Al palentino le tocó enfrentarse a una situación complicada, ya que debió jugar de forma inesperada tras la expulsión de Courtois y no tuvo demasiada suerte, su equipo perdió por 4-1. Aquel curso pasó sin pena ni gloria para él ya que, pese a no sufrir ningún nuevo problema físico, sólo gozó de minutos en Copa del Rey, donde los eliminaron en 1/16, y en un partido de Europa League y otros dos más de liga. Cinco partidos disputados en nueve meses que reflejan su discreta temporada 2011-12.

No mejoró su suerte en la temporada 2012-13, el impresionante estado de forma del guardameta belga le impidió disfrutar de una oportunidad para redimirse. Su competición en aquel año era la Europa League, pero cayeron en dieciseisavos ante el Rubin Kazan. Un partido de Liga, otro de Copa del Rey y ocho en el viejo continente no son unas buenas cifras para ningún futbolista; en consecuencia, Sergio pidió al Atlético un traspaso o cesión, y el club concedió ésto último al Villarreal.

Los mejores años de Asenjo, en la localidad castellonense

Tan solo un año después del fatídico descenso de los amarillos, en la temporada 2011-12, estos recuperaron la máxima categoría. Tras la venta de Diego López en el año del descenso y, pese al buen hacer de Juan Carlos en la categoría de plata, la directiva castellonense decidió que era necesario fichar un portero de garantías para la primera división. El elegido fue Asenjo, cedido a los groguets con opción de compra. En el curso 2013-14, Asenjo se mostró nervioso en los primeros duelos, pero pronto se ganó un hueco en el corazón de la afición amarilla, no sólo a base de buenas actuaciones, sino mostrando habitualmente carácter, carisma y liderazgo. El hecho de volver a Europa el mismo año de la vuelta a primera, unido a la continuidad y bienestar físico de Asenjo, que disputó 35 partidos ligueros, justifican su felicidad en aquella campaña, después de muchos años de sufrimiento inmerecido.

En la temporada 2014-15, el Villarreal ejecutó la opción de compra de Asenjo, por unos 5 millones. Parecía que todo seguía igual de bien en la vida del palentino; continuidad en Liga y Europa League justificada con grandes actuaciones, especialmente ante los equipos grandes. Sin embargo, su carrera futbolística se vio nuevamente interrumpida por una grave lesión; una vez más, del ligamento cruzado. El 30 de abril de 2015, ante el Atlético de Madrid en El Madrigal, se echó al suelo tras un mal apoyo en la salida de un córner; sus fuertes gritos y sollozos pusieron la piel de gallina a cualquier espectador mínimamente sensible. Le tocaba de nuevo remar a contracorriente, pero el espíritu luchador del cancerbero pudo una vez más con su mala fortuna. Para la temporada siguiente, el conjunto de La Plana consiguió la cesión del galo Areola para cubrir la baja de Asenjo. Las brillantes actuaciones del procedente del PSG retrasaron su vuelta a los terrenos de juego hasta abril, cuando volvió a jugar por un esguince del francés. A partir de ese momento, y hasta final de temporada, Marcelino los rotó casi equitativamente, y Asenjo demostró haber recuperado su máximo nivel.

La actual campaña estaba siendo, sin duda alguna, la mejor del palentino desde su debut como profesional; quizá por eso, esta nueva recaída parezca la más dolorosa. En 23 partidos de Liga disputados, Sergio había concedido la baja cifra de 15 goles, cociente que, de haberse mantenido hasta la jornada 28, número mínimo requerido para optar al Zamora, le habría concedido este trofeo. Pero Asenjo se fracturó de nuevo el cruzado ante el Real Madrid, tras un cabezazo a bocajarro de Benzema, que éste detuvo como pudo adoptando una posición muy forzosa, eso le provocó la lesión. La acción se produjo en el minuto 24, y al principio parecían simples molestias; no obstante, la situación se hizo insostenible y Andrés Fernández hubo de sustituirle en el minuto 35. Al principio no parecía tratarse de una lesión tan grave, ya que Asenjo salió del campo por su propio pie. Él mismo ha declarado sentirse ya con ¨fuerzas para intentar volver a recuperar su rendimiento a partir de la 2017-18¨. Dichas declaraciones dan muestra de su elogiable fortaleza mental y física; muchos en su lugar se habrían retirado del deporte, lo primero, por salud, y lo segundo, por derrumbe anímico. Pero Sergio no.