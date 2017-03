Previa CA Osasuna - Villarreal CF: Tres puntos innegociables

Google Plus

Fotomontaje : Anxo Rei | Vavel

Faltan solamente trece jornadas para que LaLiga Santander llegue a su fin y lo cierto es que las urgencias empiezan a hacerse presentes para algunos equipos. En el encuentro que se va a disputar esta tarde a partir de las 19:30 horas en El Sadar entre Osasuna y Villarreal es bastante obvio que dichas prisas las tiene el conjunto rojillo, que solamente tiene diez puntos frente a los 39 que ostenta el Submarino, sin lugar a dudas un encuentro a priori muy desigual el que se nos presenta en el coliseo navarro, aunque en el fútbol suelen haber sorpresas todos los días.

Por ello, durante los 90 minutos va a ser realmente muy interesante la capacidad de gestión del conjunto navarro de ese estado de nervios y ansiedad ante un Villarreal, que si sabe aprovechar esa falta de confianza con un gol tempranero, el camino se allanará mucho más.

No valen confianzas

Hace una semana todo eran malas caras en el Villarreal por la crisis de juego y resultados que se agravó tras la abultada derrota ante la Roma, no obstante parece que ese partido fue un punto de inflexión y los últimos encuentros han sido muy positivos para el conjunto amarillo, incluido el último ante el Real Madrid, cuya derrota marcada por errores arbitrales de bulto de Gil Manzano, deben dar alas a un Submarino que quiere dedicarle la victoria a un Sergio Asenjo, que por cuarta vez vuelve a romperse los ligamentos.

Para conseguir el triunfo, una de las claves puede estar en no confiarse ante el colista de la categoría, ya que Osasuna engaña sobre el papel, puesto que suele poner en aprietos a sus rivales, como bien sabe el Real Madrid. Por ello, Escribá a pesar de las bajas pondrá en El Sadar un once muy competitivo con la presencia casi segura en el once titular de Roberto Soldado, el '9' amarillo volverá a tener minutos en liga una vez superada su grave lesión, y tras haber concluido su proceso de adaptación con el grupo.

Soldado durante un partido de la pasada temporada | María José Segovia

Ganar para seguir con vida

No es nada fácil la situación en el Osasuna, el conjunto rojillo tiene la increíble puntuación de solamente diez puntos y lleva siendo colista prácticamente toda la temporada. Con un panorama tan desolador sería lógico pensar que en El Sadar se ha bajado los brazos, pero nada más lejos de la realidad, es cierto que existen muchas carencias, pero gracias a un esfuerzo titánico han conseguido plasmar sobre el terreno de juego una imagen que para nada se corresponde con su posición en la tabla clasificatoria, aunque en las dos últimas salidas se ha dado una imagen que irremediablemente conduce a la segunda división.

No obstante, en el fútbol solamente valen los resultados y eso está matando poco a poco Osasuna. Por ello, en el partido de esta tarde ante el Villarreal los tres puntos son innegociables, debido a que la salvación la marca el Deportivo de la Coruña con 19 puntos y cada vez faltan menos jornadas. Vasiljevic es consciente de ello, y por lo tanto ha insistido a sus jugadores que deben buscar al rival sin importar los malos resultados de los últimos partidos. Uno de los últimos trenes pasan por Pamplona y Osasuna no puede perderlo.

Los jugadores de Osasuna abatidos en el Santiago Bernabéu | Daniel Nieto

Precedentes entre rojillos y amarillos

Los prececentes en El Sadar entre Osasuna y Villarreal son claramente favorables a los locales con un saldo de siete victorias navarras, tres empates y otras tantas victorias castellonenses. Parece bastante obvio que un campo con una afición tan entregada como es la afición rojilla ha hecho que durante muchas temporadas la permanencia se haya conseguido, incluso en la última jornada de liga.

A pesar de ello, la última vez que ambos equipos se vieron las caras en El Sadar salió muy beneficiado el Villarreal, en aquel encuentro el Submarino venció 0-3 con goles de Perbet, Aquino y Uche. Era la tercera jornada de liga de la temporada 2013/14 y la goleada encajada fue más que suficiente para que Mendilibar fuera cesado pocas horas después.

Puñal pugnando un balón con Cani | Diario de Navarra

Escribá quiere pasar página

El técnico valenciano compareció en rueda de prensa con la idea clara de olvidar todo lo ocurrido en el polémico partido ante el Real Madrid y centrarse en el encuentro de esta noche en El Sadar ante Osasuna: “Yo creo que se exagera todo, creo que hay que dar más normalidad y no llevar al extremo las cosas. En todos los partidos ocurren errores de entrenadores, jugadores y árbitros, pero debería de quedar ahí”.

El técnico amarillo que deberá cumplir dos partidos de sanción, es consciente de la dificultad de visitar un estadio como El Sadar: “Un campo muy difícil, ante un equipo en una situación complicada y que va a dar todo para sacar buenos resultados. Cada partido menos que les queda es una dificultad para ellos”.

Escribá dirigiendo a su equipo en el encuentro ante la Roma | PhotoSilver

Vasiljevic espera una reacción de su equipo

El técnico serbio ha trabajado durante estos días en que la mala imagen mostrada por su equipo en los dos últimos partidos no se vuelva a repetir:''Hemos tenido una charla interna por la situación del equipo. Era evidente qué nos pasaba en estas dos últimas semanas. Hemos llegado a unas conclusiones y mañana es el partido para mostrar un cambio''.

Por otra parte, el técnico osasunista aboga por salir a por el rival sin complejos: ''Tenemos que ser valientes e intentar ir a por el partido, ir a por el rival pase lo que pase. No hace falta hablar del Villarreal, porque sabemos que es un equipo muy bueno, con mucha calidad, verticalidad y mucha posesión de balón''.

Vasiljevic el día de su presentación | CA Osasuna

Escribá deberá recomponer el equipo

Tras unas semanas sin sobresaltos en lo que se refiere a la enfermería, para el encuentro de esta tarde Escribá no podrá con hasta siete jugadores. Asenjo, José Ángel, Adrián, Sansone y Cheryshev son baja por lesión, mientras que Mario y Bruno lo son baja por sanción. Sin duda, la baja más traumática es la de Sergio Asenjo, que por cuarta vez se ha roto los ligamentos y deberá pasar muchos meses para recuperarse.

Con tantas bajas, el técnico amarillo ha tenido que llamar a los jugadores del filial Larrea, Raba y Mario González para completar la lista de convocados, siendo los dos primeros la primera vez que viajan con el primer equipo.

La lista completa de convocados es la siguiente:

Andrés, Barbosa, Rukavina, Jaume Costa, Álvaro, Musacchio, Víctor Ruiz, Bonera, Rodrigo, Trigueros, Jonathan dos Santos, Soriano, Samu Castillejo, Larrea, Raba ,Soldado, Bakambu, Santos Borré y Mario González.

Sin muchas sorpresas en la lista de Vasiljevic

La única novedad en la convocatoria es la entrada del centrocampista Jaime Romero,en sustitución de Fuentes, que esta semana ha atravesado un proceso gripal.

La lista de 18 jugadores convocados está formada por los porteros Sirigu y Mario, los defensas David García, Oier, Unai García, Clerc y Vujadinovic, los centrocampistas Causic, Roberto Torres, Alex Berenguer, Jaime, Fran Mérida, De las Cuevas y Raoul Loé, y los delanteros Sergio León, Oriol Riera, Riviere y Kenan.

José Luis González González impartirá justicia

El colegiado leonés será el encargado de dirigir el encuentro entre el Osasuna y el Villarreal, y lo hará con las miradas puestas en él tras el deficiente arbitraje del pasado domingo de Gil Manzano.

Ha dirigido varios partidos del Villarreal en la presente campaña, concretamente dos: un empate (1-1) en el Bernabéu y la dolorosa derrota por 0-2 ante el Valencia en el derbi de la comunidad.

Aun siendo el tercer árbitro con más partidos esta temporada (13), se encuentra entre los cinco que menos penaltis han señalado, con una media de tan solo 0.2 penas máximas por encuentro. También destaca por el corto número de tarjetas amarillas que muestra, de media, en cada partido: 4.6.

González González durante un calentamiento junto a sus asistente | Carlos Martínez

Posibles alineaciones