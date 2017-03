Asenjo: "No ganas nada estando hundido y lamentándote"

Así abandonaba Asenjo el terreno de juego tras sentir dolor en la parte posterior de su rodilla | FOTO: PhotoSilver (VAVEL)

El pasado domingo el Villarreal recibía al Real Madrid de Zidane en el Estadio de la Cerámica. Los locales cuajaron una gran primera hora de partido consiguiendo poner el marcador 2-0 a su favor. Finalmente los blancos consiguieron darle la vuelta al encuentro, con un polémico penalti de por medio, para acabar con el 2-3 definitivo.

Pero la peor noticia para el Submarino Amarillo no fue el resultado. Y es que poco después de llegar al ecuador de la primera mitad de juego, saltaron todas las alarmas cuando el actual Zamora de la liga, Sergio Asenjo, pedía el cambio. El palentino notó dolor en la parte posterior de la rodilla izquierda que le impedía seguir en el partido. El jugador fue trasladado inmediatamente al hospital para someterse a pruebas médicas para conocer el alcance de su lesión.

Horas más tarde se confirmaban los peores pronósticos. El palentino sufría una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda que lo tendrá apartado de los terrenos de juego toda la temporada. Es una lesión grave y requiere de intervención quirúrgica. Asenjo será operado este mismo viernes en Madrid.

A pesar de la gravedad del asunto, el '1' amarillo ha sorprendido a todos por su entereza para afrontar esta situación, a la cual desgraciadamente ya está habituado a superar.

"De cada una de mis lesiones he aprendido"

El cancerbero del Villarreal tiene la vista puesta en el futuro, en su recuperación y no deja lugar a las lamentaciones. "No ganas nada estando hundido, lamentándote. Ha sucedido, los futbolistas estamos expuestos a ello. En mi caso puede ser que hayan sido más veces de lo normal, pero creo que no hay que lamentarse y hay que pensar en el futuro con ambición, con ilusión y con ganas de demostrarle a toda la gente y a mí mismo que se puede contar conmigo".

Asenjo trata de buscarle el lado positivo a esta situación, como una manera de superar una nueva lesión. "De cada una de mis lesiones he aprendido o he intentado aprender a ser mejor persona, a ser mejor futbolista, y me lo tomaré de la misma manera esta vez. Me rodearé de mi gente, de mis padres, de mi pareja y de mis amigos. Creo que es la gente que te ayuda a estar animado y a salir de esta".

"Si ya he superado tres, ¿por qué no voy a superar una cuarta?" El actual Zamora de la liga española también se ha mostrado muy agradecido por todos los mensajes de apoyo recibidos desde todo el mundo del fútbol y del deporte en general. "He recibido un montón de mensajes, más de los que me esperaba. Eso también te llena de orgullo de que la gente sienta de verdad que tenga que pasar por esto de nuevo. Voy a intentar demostrar a mí mismo y la gente que confía en mí que Sergio Asenjo puede volver al máximo nivel".

Finalmente ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento a la afición grogueta por todo su cariño. "El mensaje es que su portero va a intentar trabajar al máximo, que va a poner toda la carne en el asador para recuperar su mejor nivel y como sé que han sufrido mucho con la anterior lesión y con esta y sé que hay muchos que han pasado malos momentos por lo que vieron, seguro que todos juntos vamos a volver a ver al mejor Sergio Asenjo. Es un nuevo reto, una nueva pelea, y si ya he superado tres, ¿por qué no voy a superar una cuarta?".