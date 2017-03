Osasuna - Villarreal: puntuaciones del Villarreal, jornada 25 de LaLiga Santander

Google Plus

Fuente: laliga.es

El Villarreal Club de Fútbol ha logrado su segunda victoria consecutiva como visitante, imponiéndose con claridad a un Osasuna que no fue rival para los amarillos en ningún momento. La eficacia amarilla, unida a un control del juego bastante claro, marcó la diferencia ante el colista, que pese a que tuvo ocasiones para aumentar su renta goleadora, no pudo fructificar la mayor parte de ellas. Los tres puntos para el Villarreal le sirven para acercarse a la Real Sociedad, y afianzar su sexta posición en liga.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Fran Escribá

6 | El técnico valenciano no pudo estar en el banquillo en el encuentro de hoy a causa de su expulsión la pasada jornada, pero el planteamiento de cara al partido de esta tarde ha sido clave para imponerse a los rojillos. El 4-4-2, con la vuelta de Soldado y Soriano al once, ha dado muchas opciones ofensivas a los amarillos, que han generado mucho peligro en la meta de Sirigu.

Andrés Fernández

7 | El meta murciano regresó a la que fue su casa durante varias temporadas, y lo hizo como titular por primera vez en este curso, a consecuencia de la lesión padecida por Asenjo el pasado domingo. El portero del Villarreal se mostró contundente en algunas acciones, pero en otras dudó, quizá todavía condicionado por su falta de minutos en competiciones esta campaña. No pudo detener el penalti, pero el resto del encuentro lo cubrió bastante bien.

Antonio Rukavina

7 | El sustituto hoy de Mario Gaspar en el lateral derecho cuajó una gran actuación, participando mucho en jugadas ofensivas y mostrándose fuerte en defensa. Otro partido más que correcto del lateral serbio, que suele cumplir siempre que participa con el Villarreal. Vio tarjeta amarilla en el primer tiempo.

Mateo Musacchio

7 | El hoy capitán amarillo dirigió muy bien a los suyos en defensa, siendo el líder de la zaga y sacando el balón jugado desde atrás. Además, lanzó el pase a Santos Borré que propició el cuarto gol del Submarino. El penalti cometido sobre Sergio León no desluce la actuación global del argentino, que hizo un muy buen partido.

Álvaro González

7| El “12” amarillo sigue acumulando buenas actuaciones en todos los encuentros que participa con el Villarreal partiendo de titular. Además, ha llegado a jugar una parte del encuentro como lateral derecho improvisado, y ha ejercido este rol atípico muy bien.

Jaume Costa

7 | El lateral izquierdo hoy del Villarreal ha continuado demostrando porqué es esencial en el esquema de Fran Escribá y un hombre tan importante en la plantilla. Contundente en defensa y participativo en ataque, ha completado un encuentro muy correcto. Fue el primer cambio de Josep Alcácer, dejando su sitio a Víctor Ruiz.

Manu Trigueros

6 | Ante la ausencia de Bruno en el doble pivote, el de Talavera de la Reina ha asumido los mandos del medio del campo del Submarino y ha sido el hombre clave en la creación de juego amarillo. Se ha complementado muy bien con Rodrigo, y el equipo no ha notado la ausencia del “21” del Villarreal.

Rodrigo

8 | La escoba del equipo. Todos los balones que tocaba el canterano amarillo acababan por ser útiles para los suyos, tanto en defensa como en ataque. Siempre bien ubicado, ha sustituido a Bruno hoy a la perfección, y sigue dejando claro en sus participaciones porqué se ha depositado tanta fe en él esta campaña, y el futuro tan bueno que tiene por delante.

Jonathan dos Santos

6 | El jugador hoy de banda derecha en el centro del campo amarillo ha sido quizá el menos destacado del encuentro en esa zona del terreno de juego. Pese a que ha combinado bien con sus compañeros, en ocasiones se le ha visto fallón en balones sencillos.

Roberto Soriano

8 |El ítalo-germano volvía a la titularidad en liga, tras la expulsión en el encuentro contra el Málaga y su no participación en el último duelo ante el Real Madrid, y lo ha hecho por todo lo alto, anotando un gol en los primeros instantes del encuentro y siendo clave en las acciones de ataque de los suyos, controlando la posesión muy bien y manejando el juego con clase. Fue sustituido. Además, vio tarjeta amarilla.

Roberto Soldado

9 | El primer partido del ariete valenciano esta temporada en liga no ha podido ser más positivo. Un gol marcado y siempre clave en las combinaciones de ataque de los suyos, entendiéndose a la perfección con Bakambu, y recordando actuaciones de ambos de la temporada pasada que tan bien le fue al Submarino. Dejó el terreno de juego en el segundo tiempo, dando paso a Santos Borré, y vio tarjeta amarilla en el primer tiempo, antes de repetir el lanzamiento de penalti.

Cedric Bakambu

8 | Hoy no anotó ningún gol, a pesar de haber marcado en posición legal en el segundo tiempo, pero el árbitro vio fuera de juego en esa acción. No obstante, eso no deslució su actuación general, en el que cuajó un gran partido, creando el primer gol tras su disparo al palo que luego empujaría Roberto Soriano, y combinando muy bien en ataque, tanto con Soldado como con Borré cuando entró en el campo. Salió en el segundo tiempo del campo, siendo sustituido por Castillejo.

Víctor Ruiz

6 |Un cambio un tanto extraño, ya que salió sustituyendo a Jaume Costa, pero acabó jugando en su posición natural en el centro de la defensa, en el lado izquierdo. El catalán estuvo correcto en los minutos que disputó.

Santos Borré

8 | Hoy ha sido el día del colombiano, que ha aprovechado los minutos que le ha dado Josep Alcácer, y ha anotado su primer doblete con el Villarreal, que supone sus dos primeros goles con los amarillos en LaLiga Santander, y completando una semana en la que ha marcado tres goles en menos de siete días. El colombiano está de dulce, y hoy ha explotado de maravilla los minutos que ha tenido.

Samu Castillejo

SC | Ha entrado en las postrimerías del encuentro, y no ha entrado apenas en juego, estando además el partido completamente sentenciado.