Previa Villarreal B - Lleida Esportiu: que el sueño del ascenso siga vivo

Imagen | María José Segovia

Partidazo el que se va a vivir mañana a partir de las 12:00 horas en el Mini Estadi entre el Villarreal B y el Lleida, va a ser un encuentro muy competido entre dos conjuntos que se encuentran en la parte alta de la tabla y que necesitan la victoria para acercarse a los puestos que dan acceso a disputar la promoción de ascenso a final de temporada.

El filial amarillo llega al encuentro con el mal sabor de boca de ser incapaz de ganar a domicilio tras caer en Badalona el pasado fin de semana. De hecho el conjunto entrenado por Paco López no gana fuera de casa desde el pasado 20 de noviembre en la victoria en el Rico Pérez. Por fortuna, los números en casa son muy diferentes ya que el Villarreal B suele sacar los partidos con relativa solvencia y ello le ha valido para compensar los malos números lejos de Vila-real.

El conjunto ilerdense llega al choque en un buen momento, tras lograr una victoria de prestigio en casa ante el Hércules, que ocupa puestos de proomoción de ascenso, por lo que el Lleida tratará de encadenar su segunda victoria consecutiva en un escenario nada sencillo como es el Mini Estadi.

Ganar para mantener viva la estela del ascenso

Faltan solamente 10 jornadas para que finalice la temporada regular y el Villarreal B está en ese momento en el que debe esforzarse al máximo para optar a ocupar una de las cuatro plazas que dan derecho a disputar la promoción de ascenso. Para ello, los tres puntos que están en juego son muy importantes e imprescindibles para no descolgarse de los primeros puestos, Paco López es consciente de ello y sacará su mejor once, ya que además el Lleida no es nada sencillo de doblegar.

A por la segunda victoria consecutiva

Tras la victoria del Lleida la semana pasada ante el Hércules, la ilusión está por las nubes en la plantilla ilerdense. No obstante el cuarto puesto queda bastante lejos y necesitan encadenar varias victorias para acercarse algo más. Para lograrlo necesitarán mostrar su mejor versión mostrada la semana pasada en casa y no la otra cara que suelen dejar ver cuando disputan sus partidos fuera de casa.

Posibles alineaciones

Villarreal B: Cantero; Felipe, Juan 'Ibiza', Pau, Peris; Raba, Larrea, Ramiro, Aitor Cantalapiedra; Carlos López y Carlos Martínez.

Lleida Esportiu: Matero, Mikel Fernández, Quintilla, Valiente, Andreu, Noel, Javi Casares, Albisua, Nierga, Javi López y Miki Muñoz.