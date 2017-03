El regreso de los delanteros mejora la media goleadora del Villarreal

Imagen: Silvestre Szpylma (VAVEL.com)

Esta temporada no ha sido muy regular para el Villarreal en cuanto a alinear delanteros se refiere, y a su rendimiento de cara a puerta. Soldado ha permanecido lesionado durante toda la campaña hasta hace pocas semanas; Bakambu ha sufrido varios problemas físicos, y se marchó a la Copa África durante casi un mes; Pato fue traspasado en enero a China tras un primer tramo de campaña en los que no tuvo una regularidad clara, con pobres datos goleadores; Santos Borré no ha acabado de cuajar en su estancia en Vila-real; y solo Sansone parecía que veía puerta con cierta claridad, pero desde el partido ante el Barcelona (jornada 17) no ha anotado de nuevo. Y Adrián llegó a mediados de enero procedente del Oporto.

Por eso, hay que destacar la mejoría en los últimos partidos de cara a la portería rival, ya que en las últimas cuatro jornadas de LaLiga Santander, el Villarreal ha marcado nueve goles, dando como resultado una media de 2,2 goles por partido, cuando la media de la temporada era de 1,2 goles por encuentro disputado, lo que sugiere que el Submarino ha doblado casi esta cifra, tras el retorno de hombres como Soldado y Bakambu, junto a la incorporación de Adrián.

Es más, de esos nueve goles marcados en las últimas jornadas de campeonato, un tercio de los mismos han sido de Soldado (1) y de Bakambu (2), por lo que su rendimiento ha sido primordial para que el Submarino haya mejorado su puntería hacia la meta rival. Es más, Santos Borré marcó en cuestión de seis días tres goles, uno en la vuelta de dieciseisavos ante la Roma y un doblete hace una semana en Pamplona, superando su marca de toda la temporada, ya que el colombiano había marcado solo en una ocasión, en la segunda jornada de la fase de grupos de Europa League ante el Steaua.

La llegada de Adrián ha dado alternativas a Fran Escribá, que le ha alineado en todos los partidos desde su llegada en enero hasta que cayó lesionado en el duelo ante el Real Madrid, lo que supone un total de cinco partidos de LaLiga y dos de Europa League. Solo Sansone parece haber empezado este 2017 por debajo de su rendimiento, y ahora mismo, salvo el asturiano que acaba de llegar, sus compañeros mejoran o igualan sus cifras goleadoras, ya que solo ha marcado un tanto en el presente año (Soldado lleva uno, Santos Borré y Bakambu dos).

Escribá, cuando recupere a Adrián, tendrá a su disposición a cinco delanteros que están rindiendo a buen nivel, por lo que realizar las alineaciones supondrá una tarea complicada para el técnico valenciano, que ha visto como las estadísticas goleadoras han mejorado considerablemente en este tramo en el que ha dispuesto de todos sus arietes. Si siguen a este nivel, el Submarino tendrá muchas opciones de pelear por las primeras plazas de la competición liguera.