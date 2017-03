Análisis del rival: RC Celta de Vigo, Vendetta celeste con la cabeza en Rusia

Google Plus

RC Celta de Vigo. Imagen: Daniel Nieto (VAVEL)

Sin ninguna duda, el Celta es uno de los equipos más en forma del momento en la Liga Santander. Habiendo llegado a las semifinales de Copa del Rey y con una victoria en la ida de octavos de final de Europa League que les permite soñar con los cuartos, solo se les puede objetar que estén a diez puntos -con un partido menos- de puestos europeos. Además, el 'Toto' Berizzo ha conseguido confeccionar una plantilla con un nivel táctico espectacular, y su juego se ha convertido en uno de los más admirados del país. De hecho, el nombre del técnico argentino aparece ya en las agendas de muchos clubes grandes.

El balón manda en los ataques célticos y se mueve muy rápidamente de un costado al otro, haciendo partícipes de las elaboradas jugadas a todos y cada uno de los futbolistas. Toda esa calidad se torna en intensidad a la hora de defender, con un sistema de marcajes al hombre que agobia al rival y desbarata sus intentos de crear peligro.

Los vigueses tienen un hándicap, y es que el pasado jueves disputaron un partido muy importante ante el Krasnodar; pero sobre todo, en la cabeza de todos ellos está el viaje del próximo jueves a Rusia para jugar la vuelta de la eliminatoria. Sin embargo, el enorme desgaste -tanto físico como mental- que puede suponer este factor, quedará en segundo plano al recordar lo que ocurrió en el Estadio de la Cerámica unos meses atrás. Aquel contundente 5-0 dolió mucho y por ello, los celestes buscarán su revancha el domingo.

Existe una alta probabilidad de que Berizzo tire de rotaciones para dar descanso a sus jugadores más importantes, así que es muy difícil predecir el once del argentino en Balaídos.

Portero

Bendito dilema el que tiene el 'Toto' bajo el travesaño, y es que tanto Rubén Blanco como Sergio Álvarez están rindiendo a un nivel muy bueno. Además, ambos son porteros con unas cualidades similares: no destacan por su poderío físico sino por su agilidad y reflejos. En Liga, se han repartido las 25 jornadas de forma muy equilibrada: 14 para Sergio y 11 para Rubén. Teniendo en cuenta que el pasado jueves el puesto fue para Sergio, todo apunta a que el domingo será el turno del más joven de esta dupla.

Defensas

Bastante más fijos son los nombres que aparecen en la línea de cuatro de la zaga celeste. Inamovibles son Jonny y Hugo Mallo por las bandas, aunque no sería la primera vez que Berizzo, sabedor de la tremenda importancia que tienen los laterales en su estilo de juego, diese descanso a alguno de ellos -o a los dos- con vistas al duelo en tierras rusas. Con una capacidad de llegar a línea de fondo tremenda, aportan siempre una opción más en las jugadas de ataque, participando mucho en los goles.

La pareja de centrales no está tan clara, aunque parece que Cabral, Fontás y Sergi Gómez son la preferencia del míster, sin dejar nunca de lado a Roncaglia, cuya versatilidad está siendo clave a la hora de tapar ausencias. Entre los tres antes mencionados se disputan dos plazas; Fontás, debido a que se perdió varios partidos por lesión, partía en desventaja, pero parece que le está ganando el puesto a Sergi Gómez.

Centrocampistas

El cerebro de este Celta es, sin lugar a dudas, el triángulo que monta su entrenador en el centro del campo. No solo por la sobresaliente calidad de todos los efectivos con los que cuenta para conformar sus vértices, sino por una libertad táctica a la hora de combinar sus posiciones que vuelve loco a cualquier rival.

El trío titular parece ser el formado por Radoja, Pablo Hernández y Wass; aunque Marcelo Díaz, (el recién llegado) Jozabed e incluso hombres a priori más ofensivos como Pione Sisto o Aspas, están sirviendo para aportar unas variantes muy útiles. Las molestias del 'Tucu', unidas a la gran posibilidad de rotaciones que existen y sus grandes actuaciones cada vez que ha salido al campo, postulan a Jozabed como titular el domingo. El misterio es quién le acompañará. El 'Chelo' tiene muchas papeletas, e incluso no sorprendería la aparición de Pape Cheikh.

Otra de las claves del Celta son los jugadores de banda, y es que suelen jugar un papel fundamental en la elaboración. No es fácil hablar de esta posición debido a que solo Bongonda es un futbolista que encaje con las características que se suelen dar en estos casos. Otros como Pione Sisto, Wass o Iago Aspas suelen aparecer en el rol de atacante por uno de los dos costados sin ser este su hábitat natural, y no es algo casual. Berizzo pretende que las bandas no solo sirvan para dar profundidad y anchura, sino que las concibe como una parte importante en la posesión. Así, excepto el mencionado caso de Bongonda, los jugadores que parten desde esa posición, tienden a ir hacia el centro para combinar, dejando mucho espacio para que Jonny y Hugo Mallo sorprendan.

Delanteros

En esta categoría se encuentra, nada más y nada menos que Iago Aspas, la joya de la corona céltica. Esta temporada, el mago de Moaña está sacando a relucir sus trucos con una asiduidad nunca vista. Es el auténtico ídolo de la afición y el jefe en el campo; se siente importante y se crece ante las miradas. Con 14 goles se coloca como pichichi nacional, pero no solo marca; su capacidad de asociación aporta un salto de calidad a las posesiones celestes, factor que, junto a las buenas actuaciones de Guidetti, le está alejando de la posición de '9'.

El sueco está empezando a encontrar su mejor versión y se entiende muy bien con Iago cuando este parte desde la banda. Así, el pasado jueves vimos la demostración de que esta es una opción que el 'Toto' ve con muy buenos ojos. No obstante, hay muchas posibilidades de que Rossi aparezca en el once del domingo para dar descanso a uno de los dos. El rendimiento del italiano anda muy, muy lejos de su nivel, pero el técnico sigue dándole pequeñas dosis de confianza a la espera de que coja forma.