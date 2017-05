Escribá: "El equipo ha llegado bien a los últimos partidos"

Imagen | PhotoSIlver

El Villarreal ha cerrado una semana fantástica al ganar por 3-1 al Sporting y lograr un pleno de nueve puntos tras ganar anteriormente al Leganés y en el Vicente Calderón. Al conjunto amarillo le bastó jugar a medio gas para ganar cómodamente al conjunto asturiano, que puede ser de segunda división matemáticamente si el Leganés gana en Ipurua.

Escribá dio algunas claves de la victoria del Submarino, con la sensación de que tras el gol de Douglas Costa el Submarino no supo terminar de controlar el encuentro: "Hemos tenido un buen inicio con ocasiones claras, cuando dominaron algo vino el gol nuestro y el segundo gol nos dio mucha tranquilidad. Con el 3-1 pasamos un momento malo por no defender con balón".

El técnico amarillo valoró el hecho de que con una puntuación tan alta no se vaya a poder acceder a la Liga de Campeones, de hecho el año pasado con una puntuación muy similar sí que se logró acabar entre los cuatro primeros y de manera bastante holgada: "No creo que no se valore la temporada. Sabía que con 64 no daba para Champions, tendremos que sumar más para ser quintos. Quizá fuera se valora más nuestra temporada, pero eso es normal".

Por otro lado, el exentrenador del Elche no se mostró sorprendido por la gran actuación de Andrés Fernández después de la lesión de Asenjo hace dos meses: "Está muy bien, es un gran portero. Estábamos muy tranquilos tras la lesión de Sergio".

Finalmente, el entrenador valenciano mostró el convecimiento de que hay que intentar sacar puntos en los tres partidos que restan para lograr el objetivo: "Vamos a tener que pelear. Visitamos al Barça y la mentalidad es sumar para lograr el objetivo. Vamos a estar exigidos hasta final de temporada y hay que sumar en todos los lados. El equipo ha llegado bien a los últimos partidos".