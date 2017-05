Rodrigo: “Quiero seguir disfrutando en el Villarreal muchos años”

Foto: Getty Images

Rodrigo Hernández jugó los noventa minutos en la victoria del Villarreal por 3-1 ante el Sporting, tras el golpe que fue para él la derrota ante el Alavés. Su imagen en el banquillo enfadado por su bajo rendimiento en aquel partido cambió radicalmente anoche, cuando el centrocampista volvió a cuajar un gran partido en el Estadio de la Cerámica. “Hicimos un partido en el que hemos tenido muchísimas ocasiones y creo que ante el Sporting dejamos clara nuestra superioridad. Era muy importante ganar, porque así continuamos en el quinto puesto y cada vez más cerca de Europa”, comentaba el canterano en zona mixta.

El centrocampista hablaba también de su rendimiento en una temporada que ha supuesto su gran salto al fútbol de élite, donde aprende cada día de uno de los mejores en su posición: Bruno Soriano. “Con él me compenetro muy bien, siempre estoy muy a gusto, porque sé que si subo, él siempre te cubre las espaldas”, explicaba Rodrigo, que está llamado a sustituir al de Artana en poco tiempo.

Sin duda este ha sido el gran año de Rodrigo, que ha conseguido un puesto clave en la primera plantilla y se ha reivindicado: nadie duda en el Villarreal de que tiene futuro, pero ya empieza a tener presente. “Estoy trabajando duro y creciendo cada vez más”, aseguraba el madrileño, a la vez que analizaba su situación de crecimiento, sabiendo que está en una etapa “de evolución” aunque afirma que está “contento” con esta evolución, aunque quiere seguir “creciendo para no estancarme”.

Precisamente Rodrigo se considera uno de los centrocampistas con más futuro en el fútbol español, y por eso no sorprende que el Villarreal esté pensando ya en blindarle con una mejora de contrato y de cláusula para que este talento no se les escape. Por su parte y preguntado por estas últimas noticias, Rodrigo no dudó un instante: quiere seguir vistiendo de amarillo. “Que la gente se quede tranquila, quiero seguir muchos años en el Villarreal. Estoy muy a gusto aquí, he encontrado una forma de vida y soy feliz aquí”, confesaba.

Pese a no llegar todavía a los 21 años, Rodrigo Hernández ya ha ‘toreado’ en las peores plazas: Calderón, Bernabéu, Mestalla… ahora le espera el Camp Nou la próxima semana, y aunque destaca la dificultad del partido por visitar a “uno de los mejores del mundo”, pero no tiene dudas: “Iremos al Camp Nou a buscar los tres puntos. Somos ambiciosos y así ha sido toda la temporada”, sentenciaba el futuro del Villarreal.