El Villarreal no vence en el Camp Nou desde 2.008

Imagen: Silvestre Szpylma (VAVEL.com)

El Villarreal se encuentra inmerso en una recta final muy exigente, dado que para lograr el objetivo que se persigue desde el club amarillo, debe mantener la quinta plaza que le otorga el pasaporte a la Europa League la próxima temporada y tiene en el Athletic y la Real Sociedad dos rivales que no bajan el ritmo y siguen próximos a los de Escribá. Además tras la derrota del Sevilla el pasado lunes en Málaga, la opción Champions que parecía tan lejana ahora no lo es tanto, aunque sigue siendo un reto complicado cuanto menos. Y más viendo el calendario del club de Vila-real de aquí hasta el final: viaje a Barcelona, reciben al Deportivo y cierran el curso en Mestalla. El Camp Nou será su siguiente parada en este largo camino y los azulgranas están en plena carrera por obtener el título liguero, por lo que la empresa se antoja difícil y más recordando que los amarillos no vencen en la capital catalana desde hace nueve años, en la campaña 2.007/2.008.

Desde que regresó a La Liga Santander, en la temporada 2.013/2.014, los amarillos no han sacado ni siquiera un punto del Camp Nou, cayendo en las tres visitas correspondientes a cada campaña. Ese curso visitaron la capital azulgrana en la jornada 16, en pleno mes de diciembre. El resultado fue de 2-1, con Neymar y Musacchio como autores de los goles de sus equipos. Ya en 2.015, en la segunda jornada de la segunda vuelta, volvió a darse un nuevo resultado ajustado entre azulgranas y amarillos, ya que los de Luis Enrique se impusieron por 3-2 a los de Marcelino; los goles fueron obra de Neymar, Rafinha y Messi para el Barcelona, y de Cheryshev y Vietto para el Villarreal. El último precedente en el Camp Nou data del 8 de noviembre de 2.015, la pasada campaña, y concluyó con un contundente 3-0 para los locales. Nuevamente Neymar, por dos veces, y Luis Suárez, anotaron en la victoria de los suyos. En el Villarreal ese día jugaron de inicio: Areola; Mario, Bonera, Víctor Ruiz, Jaume Costa; Pina, Bruno, Jonathan dos Santos, Samu Castillejo, Denis Suárez; y Soldado. En la segunda parte saltaron al césped Bakambu y Samu García.

En las campañas previas al descenso, se registraron dos empates y dos derrotas en las cuatro visitas correspondientes de los amarillos al feudo azulgrana. En la 2.008/2.009 el conjunto amarillo empató a tres goles, retrasando el alirón de los de Guardiola una semana más. Keita, Eto’o y Dani Alves fueron los autores de los goles locales, mientras que Llorente en dos ocasiones y Matías Fernández marcaron para los de Pellegrini. La siguiente campaña volvieron a empatar, esta vez a uno, con goles de Pedro y David Fuster. A partir del siguiente curso, comenzaría el ciclo de derrotas que llega hasta la actualidad, con un 3-1 en la 2.010/2.011 y la peor derrota que ha sufrido el Villarreal hasta la fecha en la ciudad catalana, un 5-0 en la jornada inaugural de la 2.011/2.012, que se cerraría con el descenso de categoría del Submarino.

El pasado 8 de marzo, se cumplieron nueve años del último triunfo amarillo en el Camp Nou, en la campaña del sub campeonato del Submarino, la 2.007/2.008. Aquel día, los hombres de Pellegrini se impusieron por 1-2 a los de Rijkaard, adelantando Senna a los visitantes de penalti en el minuto 31. Xavi empató en el 66, pero el danés Tomasson anotó a falta de diez minutos para el final y los tres puntos viajaron a Vila-real. Los de Escribá no pueden desperdiciar ninguno de los nueve puntos que quedan en disputa de aquí al final de liga y obtener un triunfo en el Camp Nou, no sería definitivo para certificar la quinta plaza, pero sin duda supondría un golpe de efecto y moral para las últimas dos jornadas y de paso, daría fin a una racha bastante negativa que está cerca de prolongarse hasta los diez años.