Soldado: ''Vamos con la mentalidad de sacar algún punto del Camp Nou''

Roberto Soldado ha comparecido en rueda de prensa esta mañana para hablar del difícil partido que tienen que disputar el próximo sábado en el Camp Nou ante el FC Barcelona. A pesar de la dificultad del choque, el delantero valenciano ha sostenido que pueden lograr algún punto, así como su deseo de ganar en un escenario en el que nunca lo ha podido hacer.

"Nos enfrentamos a un rival que se juega mucho, pero estamos convencidos de que podemos rascar algún punto"

El '9' amarillo ha comenzado afirmando que deben trabajar colectivamente para no irse de vacío de la Ciudad Condal: “Nos enfrentamos a un rival que se juega mucho, pero tenemos que pensar en nosotros y estamos convencidos de que podemos rascar algún punto. Vamos con esa mentalidad. Cualquier jugador de ellos puede hacer gol y a los tres de arriba faltan adjetivos para calificarles, pero el trabajo como equipo es nuestro fuerte y hay que dejarse la vida porque es la única forma de llevarse algún punto de allí”.

Pensando solo en Europa

Para Soldado la lucha por la liga es indiferente, el delantero valenciano solo piensa en que el Submarino mantenga el quinto puesto: ''Es difícil quitarle balones al Barça pero siempre tienes alguna ocasión y hay que ser certero. Al contraataque se le puede hacer daño. ¿Si seremos jueces de la liga? Eso nos preocupa poco. Para nosotros lo importante es meternos en Europa. Tanto Athletic como Real Sociedad han puesto el listón muy alto”.

El Camp Nou es un estadio muy complicado en el que el killer del Villarreal nunca ha podido ganar: “Es un estadio que me gusta, pero no he ganado allí todavía. Espero que esta vez sea la buena”. Finalmente, afirmó haber dejado las lesión que sufrió en agosto atrás: “Me encuentro bien. Contento porque después de la lesión no esperaba jugar tanto y con buenos resultados para el equipo. No estoy al máximo nivel pero estoy ayudando al equipo. Quedan tres partidos. Hay que hacer un esfuerzo final”.