Previa Barcelona - Villarreal: al asalto del Camp Nou

El campeonato da sus últimos coletazos y la temporada 2016-2017 encarrila su consecución final. Sin embargo, pocas cosas están ya decididas en la Liga Santander, que durante esta campaña se ha caracterizado por una tremenda igualdad en la zona noble y una brutal brecha entre los equipos que ocupan las últimas posiciones y la clase alta de La Liga. En el caso de Barcelona y Villarreal, los objetivos aún están por cumplir, y es que los tres encuentros que restan para el final resultan muy determinantes para ambos conjuntos. Los catalanes, líderes empatados a puntos con el Real Madrid (que tiene un partido menos) deberán ganar todos los partidos y esperar pinchazos del equipo blanco para alzar el título. Por su parte, el Submarino mira de reojo a la cuarta plaza, que tiene a cinco puntos, pero también a Athletic y Real Sociedad, que acechan su actual plaza de Europa League. Todo en juego en el Camp Nou.

El Barcelona, tras la eliminación en Champions ante la Juventus, ha centrado todas sus esperanzas en La Liga. Con la final de la Copa del Rey ante el Alavés a la vuelta de la esquina, los de Luis Enrique sueñan con repetir título liguero y arrebatar un nuevo trofeo al eterno rival. Después de varios pinchazos a lo largo de la temporada, el equipo azulgrana ha conseguido enderezar el rumbo y tras ganar en el Santiago Bernabéu (2-3) se convirtió en el nuevo líder de Primera División. Sin embargo, el Real Madrid tiene un partido menos, y si los blancos logran un pleno de victorias, serán campeones. Los culés deberán superar mañana al Villarreal y vencer los dos encuentros siguientes, esperando un pinchazo de los de Zidane ante Granada, Sevilla, Celta o Málaga.

Mientras, el Villarreal encabeza la lista de equipos con actual billete para disputar UEFA Europa League la próxima temporada. Tras la gran racha de resultados que encadenó al caer eliminado ante la Roma, los amarillos sufrieron varios tropiezos que los alejaron de la pelea por la cuarta plaza de Champions (Las Palmas, Eibar, Alavés). Aun así, la impresionante dinámica del equipo castellonense después de perder en Mendizorroza (2-1), que ha sumado nueve de nueve en los últimos tres encuentros, invita al optimismo en la difícil pelea por la cuarta posición. El conjunto de Fran Escribá debe ganar los tres partidos que le quedan y esperar dos tropiezos del Sevilla para ir a la Champions, mientras que para asegurar la quinta plaza tendrá que conseguir todos los puntos posibles y no despistarse, pues Athletic y Real Sociedad acumulan varios partidos sin conocer la derrota.

Andrés Iniesta se perfila como titular para el Barcelona-Villarreal de mañana | Foto: VAVEL

En busca del doblete

El Barcelona, entrenado por Luis Enrique, se encuentra en la primera posición de Liga con 81 puntos, empatado con el Real Madrid (con un partido menos). Eliminado de la Champions, el conjunto catalán afronta un tramo final decisivo para soñar con el ansiado doblete, que ya logró la pasada temporada 2015-2016. Antes de medirse al Deportivo Alavés en la final de la Copa del Rey, los azulgranas tendrán que disputar los tres últimos encuentros de La Liga, con las opciones por el título aún muy vivas.

Villarreal en el Camp Nou, UD Las Palmas a domicilio y Eibar en casa, son los duelos que le quedan al cuadro de Luis Enrique para soñar con el vigésimo quinto trofeo liguero de su historia. El balance del Barça es de 25 victorias, seis empates y cuatro derrotas, con la friolera de 104 goles a favor (el equipo más goleador de la competición) y 33 en contra (el 3º menos goleado), cifras que lo convierten en un equipo muy peligroso ofensivamente pero también sólido en defensa. En el Camp Nou, los catalanes acumulan 13 victorias, tres empates y tan solo una derrota, el ya lejano 1-2 ante el Alavés correspondiente a la jornada 3.

El Barça es líder, empatado a puntos con el R.Madrid, pero no depende de sí mismo para lograr el título | Foto: VAVEL

En su último encuentro disputado en el Camp Nou, el Barça goleó sin piedad (7-1) al Osasuna, en un partido muy plácido para los de Luis Enrique. Los tantos de Messi (12') y André Gomes (30') encarrilaron la victoria, pero el golazo de libre directo de Roberto Torres (48') encendió el piloto rojo y el conjunto azulgrana activó el rodillo, aplastando por completo al cuadro rojillo. Los goles de André Gomes (57'), Messi (61'), Alcácer (64' y 86') y Mascherano (67') neutralizaron el 2-1 y conformaron el abultado y definitivo 7-1, que descendió matemáticamente al equipo navarro a Segunda División. Por su parte, en su último partido disputado, lejos del Nou Camp, el Barça neutralizó al Espanyol por 0-3, marcando Luis Suárez (50' y 87') y Rakitic (76').

En declaraciones previas al choque, Luis Enrique ha elogiado a su rival, indicando que será difícil superar a los amarillos y que están ante uno de los mejores equipos de La Liga: ''Se trata de un conjunto organizado con el balón, pero que también defiende muy bien replegado en su propio campo. Visto su juego y sus resultados, se trata de uno de los equipos más complicados de la competición''. Además, ha declinado hablar sobre el futuro de Andrés Iniesta en el Barça: ''Lleva dos días trabajando con el grupo y está para jugar. No debo responder yo sobre el futuro de Andrés. Pero de la proyección de Iniesta como jugador del club es algo de lo que todos hemos disfrutado". Finalmente, ha explicado que el encuentro de mañana será una final: ''El partido más complicado es este porque es el siguiente y el más cercano en que podemos tener influencia. La dificultad es máxima contra un rival que lucha por meterse en la Champions".

Asegurar el billete europeo

El Villarreal, bajo la dirección de Fran Escribá, es actual quinto clasificado de La Liga, con 63 puntos. Su colchón respecto a Athletic (6º) y Real Sociedad (7º) es mínimo: un punto con los rojiblancos y dos con el cuadro txuri-urdin. Además, con la ilusión intacta, los amarillos se encuentran a cinco puntos de la cuarta plaza de Champions, que actualmente ocupa el Sevilla con 68 puntos. Pese a que las opciones son mínimas, los castellonenses pelearán hasta el final para repetir posición respecto al año pasado y volver a disputar la Liga de Campeones.

La eliminación en Copa y Europa League ha dejado al 'Submarino Amarillo' con un solo frente abierto, y pese a tropiezos puntuales, ha conseguido realizar una buena segunda vuelta y situarse en puestos europeos. El balance del Villarreal es de 18 victorias, nueve empates y ocho derrotas, con 52 goles a favor y solo 28 en contra (el 2º menos goleado de La Liga, por detrás del Atlético), cifras que superan a las logradas la pasada temporada y lo ubican como uno de los equipos con mejor defensa de todo el continente. Además, el cuadro amarillo es uno de los mejores visitantes de la competición, pues ha cosechado siete victorias, seis empates y solo cuatro derrotas, exhibiendo una gran fortaleza defensiva cuando juega lejos del Estadio de la Cerámica.

El Villarreal tiene muy difícil volver a la Champions. Para ello, deberá ganar todo y esperar a lo que haga el Sevilla | Foto: VAVEL

En su último encuentro a domicilio, el Villarreal derrotó, ni más ni menos, que al Atlético de Madrid en el Vicente Calderón (0-1). Los amarillos realizaron un partido muy serio, ordenados atrás y saliendo a la contra, dificultando a los rojiblancos exhibir su fútbol habitual. En el tramo final del encuentro, una buena recuperación de Bakambu tras un error de Filipe Luis concluyó en un buen pase que Roberto Soriano aprovechó para batir a Oblak y marcar el 0-1 definitivo (82'). Mientras, en el último partido disputado en La Liga, el equipo castellonense venció (3-1) al Sporting de Gijón en el Estadio de la Cerámica, con una gran asociación entre Bakambu (47' y 59') y Soldado (33').

En rueda de prensa previa al encuentro, Fran Escribá ha destacado la dificultad del duelo de mañana: ''El Barça se juega la Liga y su motivación será máxima. Será el partido más complicado de toda la temporada. Pero nuestra idea tiene que ser ir a ganar, como hemos hecho contra todos los equipos grandes esta temporada''. Por otro lado, ha dado las claves del fútbol del 'Submarino' de cara al choque del Camp Nou: ''Para mañana tenemos la idea la defender juntos y aprovechar nuestras opciones para hacerles daño arriba. Aunque no queremos ser defensivos. No queremos estar atrás y la idea es tener el balón lo máximo posible". Finalmente, ha pedido tranquilidad ante la euforia de poder alcanzar la cuarta plaza de Champions, pese a la distancia con el Sevilla: ''Creo que no nos va a dar para llegar a la previa de la Champions, ni a nosotros, ni al Athletic, ni a la Real Sociedad. La diferencia que tenemos con el Sevilla es excesiva".

Últimos siete precedentes

Barcelona 2-1 Villarreal (Liga BBVA, temporada 2013-2014)

Villarreal 2-3 Barcelona (Liga BBVA, temporada 2013-2014)

Villarreal 0-1 Barcelona (Liga BBVA, temporada 2014-2015)

Barcelona 3-2 Villarreal (Liga BBVA, temporada 2014-2015)

Barcelona 3-0 Villarreal (Liga BBVA, temporada 2015-2016)

Villarreal 2-2 Barcelona (Liga BBVA, temporada 2015-2016)

Villarreal 1-1 Barcelona (Liga Santander, temporada 2016-2017)

Villarreal y Barça empataron (1-1) en el encuentro de ida en el Estadio de la Cerámica | Foto: VAVEL

Bajas y convocados

El Barça no podrá contar con los lesionados Aleix Vidal, Rafinha y Jeremy Mathieu. Por lo demás, contará con todos sus efectivos. La lista de convocados es la siguiente: Ter Stegen, Cillessen, Piqué, Umtiti, Mascherano, Sergi Roberto, Jordi Alba, Digne, Busquets, Rakitic, Iniesta, Arda Turan, Denis Suárez, André Gomes, Aleñà, Messi, Neymar, Luis Suárez y Paco Alcácer.

El Villarreal tiene las bajas de Asenjo, Cheryshev, Víctor Ruíz y Bruno Soriano. Álvaro ha conseguido recuperarse a tiempo de sus molestias. La lista de convocados es la siguiente: Andrés Fernández, Barbosa, Mario Gaspar, Rukavina, Musacchio, Álvaro, Bonera, José Ángel, Jaume Costa, Rodrigo, Trigueros, Roberto Soriano, Samu Castillejo, Jonathan Dos Santos, Soldado, Bakambu, Adrián López, Sansone y Santos Borré.

Posibles alineaciones