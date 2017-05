Fran Escribá: “El Villarreal va al Camp Nou para ganar”

Google Plus

Foto: VAVEL

Europa pasa por el Camp Nou. Así de claro lo tiene Fran Escribá, que no ha dudado en dejar bien claro, que pese a lo complicado de la salida, el Villarreal no va a pasar el rato. “Saldremos, de entrada, a ganar”, en el encuentro que les enfrentará al FC Barcelona (18.30h), que estará jugando por mantenerse con opciones de ganar esta Liga Santander. Sin embargo, la baja de Bruno puede condicionar el encuentro, a pesar del buen nivel demostrado por Rodrigo. “Queríamos viajar con los 20 disponibles”, comentaba Escribá antes del último entrenamiento, donde se han dado cuenta de que el capitán no estaba recuperado.

¿Cómo ganar al Barça?

Para el entrenador amarillo, la idea es la misma que en la primera vuelta para lograr un buen resultado en un campo que últimamente no se le da nada bien al Submarino, caracterizado por una gran defensa que se enfrentará a la mejor delantera del mundo, la MSN. “Debemos defender muy juntos y fuerte”, aseguraba Escribá ya que si la defensa se mantiene sólida el Villarreal “tendrá opciones ofensivamente para marcar”. Además, el valenciano quiso recalcar en la idea de que los jugadores llegan con “confianza” a este tramo final y decisivo de la temporada. “Tenemos argumento para pensar que el empate no es un buen resultado. Queremos ganar”, concluía Escribá con respecto al partido, y para lograr la gesta, el equipo deberá “combinar contragolpes con ataque posicional”, explicaba.

Un súper Barça enfrente

Pese a viajar con las ideas claras, en el Villarreal no olvidan a quién tienen enfrente: el FC Barcelona es el actual líder la Liga pese a contar con un partido menos y agota sus opciones de lograr esta Liga. Sobre el rival, Escribá quiso resaltar que es un equipo que supera los 100 goles cada año, y eso es “una barbaridad”, y esto indica el “nivel de sus delanteros”, que se enfrentarán a una dura batalla contra la rocosa defensa amarilla. “Para mí es el partido más complicado de la temporada”, sentenciaba Escribá con respecto al rival.

Clasificación a Europa

La clasificación para Europa League está en la mano del Villarreal, que se encuentra en la quinta posición cómodamente y con cierto colchón sobre el séptimo clasificado. Sin embargo, los cinco puntos que lo separan del cuarto clasificado, el Sevilla, hacen casi imposible la clasificación a Champions para Escribá, puesto que “es una gran distancia teniendo en cuenta que solo quedan nueve puntos por jugar”. “Creo que, independientemente de los resultados de esta jornada (Sevilla y Real Sociedad se enfrentan el viernes), no nos va a dar para llegar a la previa de Champions”, finalizó Fran Escribá en la rueda de prensa.