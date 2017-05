Carlos Martínez, premiado por Golsmedia

Google Plus

Carlos Martínez celebra un gol con el Villarreal B. Imagen: María José Segovia (VAVEL)

Por séptima vez, Golsmedia ha querido reunir a los talentos más importantes del fútbol regional de la Comunidad Valenciana. Celebrada en el Gran Teatre d'Alzira y presentada por Josevi Sánchez y Carlos Urrutia, la gala ha vuelto a demostrar que, a nivel autonómico, es un evento referencia.

Entre los premiados, y de manera muy merecida, se encuentra Carlos Martínez, el máximo goleador del Villarreal B. El delantero, de 30 años, es un fijo absoluto para Paco López, de hecho, es el jugador más utilizado por el técnico, con 36 apariciones. Un protagonismo totalmente justificado atendiendo a sus números y, sobre todo, a su rendimiento en el campo.

Con 19 goles en su 'haber', Carlos está siendo una de las claves en esta temporada para mantener al filial del Submarino en una posición cómoda en la mitad alta de la tabla, cerca del ansiado play-off de ascenso a la división de plata del fútbol español. No es común ver a un jugador ya entrado en la treintena militando en las categorías inferiores de un club como el Villarreal, pero no por ello es menos valioso; su experiencia da un plus muy notable a la ilusión y el descaro de las jóvenes promesas amarillas.

Para entender la magnitud del galardón, solo hay que echar un vistazo a los premios honoríficos, donde se pueden encontrar personalidades de la magnitud de Vicente Rodríguez, actual Secretario Técnico del Valencia Club de Fútbol y leyenda del club, o Raúl Albentosa, defensa central del Deportivo de la Coruña. Además, el Levante UD también ha recibido este reconocimiento de honor por una temporada brillante.

Pero no todo ha sido fútbol, ya que ha habido hueco para la solidaridad. Antes de terminar el evento, se hizo entrega al Banco de Alimentos de Valencia de 3.000 kilos de alimentos de primera necesidad recogidos gracias a la campaña #Golsolidario, que ha transformado los goles anotados en los campos de fútbol de la Comunidad Valenciana en ayuda para los más necesitados.