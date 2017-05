Rodri: "Veo pocos clubes que me den la posibilidad de crecer como me la da este club"

Fuente: PhotoSilver (VAVEL España)

El futuro del Villarreal tiene un nombre propio: Rodrigo Hernández, el joven mediocentro por el que pasan las esperanzas de la afición amarilla en encontrar a un sustituto de garantías para Bruno Soriano. Algo que el canterano dejó claro en el último partido encuentro ante el FC Barcelona, en el que cuajó una destacable actuación en el puesto de mando del juego del Submarino, algo a lo que el propio Rodri prefirió no darle importancia porque no se consiguió la victoria aunque se sintió cómodo y a gusto en el campo.

En esa línea, la comparecencia de prensa del madrileño fue una valoración de su situación actual dentro de la estructura de un Villarreal, que trabaja por blindar su contrato: "Este club apuesta por mí. Me lo demuestra cada día y eso me da mucha tranquilidad y confianza para seguir. Creo que debo ir sumando etapas e ir creciendo como jugador poco a poco. Veo pocos clubes que me den la opción de crecer como me la da este club. Eso es clave para mí y por eso es perfecto", declaró el pivote.

Poniendo la mirada en el futuro, el siguiente acontecimiento de importancia llega en el próximo partido frente al Deportivo de la Coruña en el Estadio de la Cerámica, un rival "muy complicado porque se está jugando la permanencia", por lo que será un choque con alta intensidad sobre el verde: "Veo bien al equipo, lo veo fuerte. Estamos en un buen momento y queremos seguir así para certificar la quinta plaza. Estamos con ganas de acabar lo que empezamos y acabar bien", añadió.

En último lugar, se refirió a a la encarnizada lucha en la que está inmerso el Villarreal con todas las posiciones desde el cuarto hasta el séptimo clasificado aún sin decidir, y de acuerdo con Rodri será muy complicado lograr un puesto europeo por la fortaleza de sus rivales: "No veo que los rivales fallen, porque están a un alto nivel", concluyó el madrileño.