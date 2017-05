Jonathan dos Santos: ''Este año he crecido mucho como jugador''

Imagen | María José Segovia

Jonathan dos Santos es uno de los jugadores más regulares de este Villarreal, el '6' amarillo después de algunas temporadas a un gran nivel está ante su año de consagración en el que está demostrando que la participación que tuvo años anteriores con Marcelino no fue casualidad y que está dispuesto a seguir mejorando partido a partido: "Esta temporada he jugado mucho, es la temporada en la que no he tenido esas lesiones que cortaban mi progresión y ha sido muy bueno para mí. El otro día leía que soy el jugador que más partidos ha jugado esta temporada y eso me ha hecho crecer mucho como jugador".

El ex jugador del FC Barcelona tiene claro que va a haber mucha competencia por el quinto puesto en las dos jornadas que restan: "Somos tres equipos ahí en esa pelea, es extraño que hayan tres equipos hasta el final y compitiendo como lo estamos haciendo. Llevamos varias jornadas así y parece que va a ser hasta el final, por lo que hay que seguir igual".

El centrocampìsta mejicano insistió en la idea de que la dificultad del partido del domingo es máxima: "El Deportivo se juega mucho, se juegan salvar la categoría y eso hace que este será un partido de lo más complicado seguro. Ellos son un buen equipo, tienen buenos jugadores y nos van a poner las mayores dificultades".

Para finalizar, el '6' amarillo despejó los rumores de una salida este verano con una declaración de intenciones muy evidente: "Tengo dos años de contrato, soy muy feliz aquí, el Villarreal me ha dado aquello que no me había dado el Barcelona, que es continuidad. Estoy bien aquí y no pienso en el futuro, estoy siendo importante para el club y estoy jugando. Aunque es verdad que en esto del fútbol nunca se sabe, estoy feliz y la verdad es que no sé nada de cara al año que viene"