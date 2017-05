Gil Manzano arbitrará el Villarreal-Deportivo

Google Plus

Gil Manzano arbitró el Real Madrid 2-1 Valencia | Foto: VAVEL

La Liga está al rojo vivo, y tan solo restan dos jornadas para el final de la competición. El Villarreal, tras no ver recompensado el esfuerzo realizado en el Camp Nou (4-1), recibe al Deportivo en el Estadio de la Cerámica, con el objetivo de sumar tres puntos muy importantes que podrían certificar la clasificación europea para la próxima temporada. El Submarino debe ganar y esperar un pinchazo de sus rivales, Athletic y Real Sociedad, para sellar definitivamente su billete europeo. Por su parte, el 'Depor' necesita un punto para asegurar matemáticamente la permanencia en Primera División, siempre que el Sporting gane en Ipurúa. De lo contrario, el cuadro gallego llegará a Vila-real ya salvado. Todo en juego.

El encuentro será dirigido por Jesús Gil Manzano, perteneciente al comité extremeño de árbitros. Pese a su temprana edad (33 años), el nacido en Don Benito (Badajoz) es uno de los árbitros más destacados de Primera División, con dilatada experiencia a nivel nacional e internacional y habiendo dirigido cerca de 80 partidos en la máxima categoría y con la escarapela FIFA desde 2014, lo que le convierte en colegiado internacional. Se inició en el arbitraje con 11 años, en la temporada 95-96. Seis años después, debutó en Tercera División, categoría en la que militó de 2001 a 2006. En la temporada 06-07, ascendió a Segunda División B, dirigiendo un total de 42 partidos en la categoría de bronce del fútbol español. El gran nivel exhibido le valió para ser ascendido a Segunda División, en la que arbitró durante tres campañas (2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012). Debutó en la máxima categoría el 25 de agosto de 2012, en un Málaga 1-1 Mallorca, convirtiéndose en el segundo árbitro más joven en debutar en Primera, después de Undiano Mallenco.

Como dato destacado, Gil Manzano volverá a arbitrar en el viejo Madrigal, después de un primer caso (en la actual temporada), en la cual su actuación arbitral estuvo rodeada de polémica durante semanas en la prensa deportiva. El pasado domingo 26 de febrero, el colegiado extremeño fue determinante para la consecución final del Villarreal 2-3 Real Madrid. El Submarino ganaba 2-0 en 55 minutos, pero los de Zidane consiguieron remontar tras una buena segunda parte, no exenta de polémica arbitral. El conjunto amarillo se quejó tras una actuación sesgada que favoreció al equipo blanco, pues se dijo que el penalti no fue tal (supuso el 2-2). Además, tras el pitido final, se vio a Gil Manzano y a su cuerpo técnico con bolsas oficiales del Real Madrid, imágenes que dieron la vuelta al panorama deportivo nacional en la prensa.

Quinta campaña en Primera

Gil Manzano vive su quinta temporada en Primera División, tras varios años demostrando su gran nivel, a nivel nacional e internacional. En la actual 2016-2017, el colegiado extremeño ha dirigido un total de 32 partidos, habiendo amonestado con tarjeta amarilla en 178 ocasiones, con 7 expulsiones (7 por doble amarilla, dos directas) y otros 9 penaltis pitados. A nivel nacional, debutó el 14 de agosto, en el partido de ida de Supercopa de España entre Sevilla y Barça (0-2). En lo referente a La Liga, debutó en la jornada 2, en el Espanyol 2-2 Málaga, y ha dirigido un total de 19 encuentros, siendo el último de ellos el Real Madrid 2-1 Valencia de la pasada jornada 35. A nivel europeo, ha dirigido 6 encuentros (5 de Europa League y 1 de previa Champions), siendo el último de ellos el Mönchengladbach 0-1 Fiorentina de dieciseisavos de final.

Gil Manzano disputa actualmente su quinta temporada en la élite | Foto: VAVEL

En Copa del Rey ha arbitrado cuatro partidos: Alcorcón 1-1 Espanyol (dieciseisavos), Eibar 3-1 Sporting (dieciseisavos), Barça 3-1 Athletic (octavos) y Barça 1-1 Atlético de Madrid (semifinales). Finalmente, en competiciones de selecciones, ha arbitrado dos partidos de la fase de clasificación para el Mundial 2018: Lituania 2-0 Malta y Turquía 2-0 Finlandia.

Dos precedentes amarillos

En la presente temporada 2016-2017, Jesús Gil Manzano ha dirigido al Villarreal en dos ocasiones, ambas en Liga. La primera de ellas fue el 26 de febrero, en el encuentro Villarreal 2-3 Real Madrid de la jornada 24. Los amarillos realizaron un buen partido y pusieron tierra de por medio con goles de Trigueros (49') y Bakambu (55'), pero la épica madridista contrarrestó el 2-0 inicial y dio una victoria importantísima al club blanco. Los goles de Bale, Cristiano y Morata conformaron el definitivo 2-3. La segunda fue en la jornada 30, en la victoria a domicilio del Villarreal en el Benito Villamarín ante el Betis (0-1). Adrián fue el autor del único gol de partido.

El colegiado extremeño ha arbitrado al Villarreal en dos partidos: 1V y 1D | Foto: VAVEL

Por otra parte, ha dirigido al Real Madrid en cuatro ocasiones, siendo la última de ellas en la jornada 35, en la victoria por 2-1 de los blancos ante el Valencia en el Bernabéu.