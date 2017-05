Previa Villarreal - Deportivo: Europa contra permanencia

Imagen | Anxo Rei

Llegan los últimos coletazos de LaLiga Santander, esta tarde en el Estadio de la Cerámica se miden Villarreal y Deportivo con el objetivo de dejar encarrilados sus respectivos objetivos, los de Escribá necesitan la victoria para seguir manteniendo el quinto puesto ante la persecución de Athletic y Real Sociedad, mientras el cuadro coruñés todavía no tiene atada la permanencia, por lo que necesita un punto en las últimas dos jornadas para no llevarse sustos de última hora con un Sporting que no se rinde a pesar de todo.

Tres puntos para lograr la permanencia

El conjunto dirigido por Pepe Mel se ha complicado la vida de mala manera, todo hacía indicar que los tres equipos que iban a descender ya estaban claros desde hace mucho tiempo, pero al parecer el Sporting, a diferencia del Osasuna y Granada está dispuesto a dar guerra hasta la última jornada. No ha sido una buena temporada para el Deportivo de la Coruña, pero ahora mismo en lo única que se piensa en la capital de Galicia es lograr el triunfo que falta para certificar la permanencia y pensar en el año que viene otra vez en la máxima categoría del fútbol español.

Para lograr la victoria en el día de hoy, el conjunto gallego deberá emplearse a fondo ya que tienen delante a uno de los mejores equipos de la categoría en uno de los escenarios más complicados, además el Villarreal se juega Europa, al contrario de lo que ocurrió la temporada pasada, cuando el conjunto deportivista ganó en la penúltima jornada ante un Submarino que ya era equipo de Liga de Campeones. No obstante, esto es fútbol y si el Deportivo quiere ahorrarse nervios de última hora es conveniente que no se vaya de vacío de Vila-real, para ello deberá desactivar el ataque del conjunto amarillo además de ser muy efectivos en ataque, algo muy fácil de decir, pero algo más complicado de poner en práctica.

Una acción del empate del Deportivo en el Santiago Bernabéu | Daniel Nieto

Objetivo: mantener el quinto puesto

El Villarreal como siendo habitual en las últimas temporadas está peleando por los puestos que dan acceso a disputar competiciones europeas. Desafortunadamente para los intereses amarillos, el cuarto puesto a día de hoy es una quimera, por lo que el Submarino centrará todos los esfuerzos en ganar los dos partidos que restan para que el quinto puesto no se escape ante equipos de la talla del Athletic o la Real Sociedad, cabe recordar que ese puesto permite entrar directamente a la fase de grupos de la Europa League, mientras que el sexto deberá jugar la fase previa y el séptimo no jugará competición europea en el caso de que el Alavés gane la final de la Copa del Rey frente al FC Barcelona.

Las combinaciones son simples, si el conjunto que dirige Fran Escribá logra ganar hoy frente al Deportivo y la última jornada en Mestalla el quinto puesto no se escapará. Aunque la tarea no será tan fácil, el Deportivo no tiene la salvación asegurada, por lo que no será un rival tan sencillo como se pueda presuponer, por ello el técnico valenciano ha pedido el apoyo de la afición en un encuentro vital para lograr el objetivo. El Submarino sabe que para ganar esta tarde no valen confianzas ante un rival a priori de menor nivel, pero que no hace demasiado ya ganó al Barça en Riazor, por lo que los futbolistas amarillos deberán tener cuidado sobretodo con el que fue canterano del Villarreal, Florian Andone.

Precedentes entre el Villarreal y el Deportivo

Mirando los enfrentamiento en el actual Estadio de la Cerámica, se puede observar como hay una leve superioridad del Submarino frente al conjunto coruñés con siete victorias amarillas, dos empates y cinco victorias blanquiazules.

Eso sí, el último precedente guarda un buen recuerdo para el conjunto de Riazor. En esta misma jornada, la temporada pasada el Deportivo ganó 0-2 y certificó la permanencia en primera división una temporada más, en aquel partido el Villarreal venía de caer eliminado en las semifinales de la Europa League frente al Liverpool y con el cuarto puesto conseguido, el conjunto blanquiazul supo aprovechar el cansancio de su rival para llevarse el triunfo.

Imagen del encuentro de la temporada pasada | María José Segovia

Pepe Mel no quiere sorpresas

El entrenador madrileño no quiere sorpresas de ningún tipo, por ello su equipo esta tarde irá a ganar: ''Es el partido definitivo. Nos lo tenemos que tomar así. También en el pasado lo tomamos así, pero el devenir fue difícil. Tenemos que ganar en Villarreal. Dejarlo para más tarde sería complicarnos la vida aún más. Y no queremos, cabe recordar que un empate a puntos entre Leganés, Sporting y Deportivo dejaría a los blanquiazules en segunda división.

Por otro lado, lo que Mel no quiere bajo ningún concepto es que sus jugadores se distrajeran estando pendientes del partido que el Sporting juega en Ipúrua: ''Me molestaría ver a alguien pendiente de Ipurúa. Porque eso te merma la atención. Dependemos de nosotros solos y debemos pensar en eso. Si al final, no conseguimos el objetivo, pues habrá que mirar que pasó en Eibar. Pero espero que eso no haga falta''.

Pepe Mel, durante una rueda de prensa | Diario AS

Escribá pide el apoyo de la afición

Por su parte, Fran Escribá sabe de la importancia del choque, por ello espera que la afición esté a la altura: "El día del Athletic Club fue un gran partido para nosotros, ahora este es un partido parecido, esperamos estar a ese nivel de concentración de de juego. Además es el último partido en casa de la temporada, por lo que esperamos que la gente este concienciada de ello".

El preparador valenciano dejó claro que su equipo está bien tras la derrota del Camp Nou: "Nosotros estamos bien, venimos de una derrota abultada en cuanto a marcador, pero no en lo anímico. Son derrotas que duelen, pero la sensación es la de que el equipo fue capaz de competir, como ha hecho en las últimas jornadas".

Fran Escribá, dando instrucciones desde la banda | PhotoSilver

Lista de 19 para viajar a Vila-real

Mel no podrá contar para el partido con los lesionados Joselu (sufre una pequeña rotura periférica en su tendón de Aquiles derecho que le obligará a perderse lo que resta de temporada), Luisinho (sufre un esguince de rodilla que lo mantendrá en el dique seco lo que resta de curso) y Sidnei (arrastra una lesión muscular de grado 1 en el adductor medio de su muslo izquierdo), mientras que Kakuta se queda fuera de la lista por decisión técnica una semana más.

La lista completa de convocados es la siguiente:

Porteros : Lux, Tyton y Roef.

Defensas: Juanfran, Arribas, Laure, Navarro y Albentosa.

Centrocampistas: Bruno Gama, Guilherme, Álex Bergantiños, Celso Borges, Mosquera, Çolak, Fajr, Carles Gil y Ola John.

Delanteros: Andone y Marlos Moreno.

Andone celebrando el gol de la pasada jornada en la derrota frente al Espanyol | LaLiga

Vuelve Víctor Ruiz y Bruno es duda

Buenas noticias para Fran Escribá. Tras un mes lesionado volverá a estar disponible Víctor Ruiz para jugar en el eje de la zaga junto a Musacchio. La noticia negativa vuelve a ser Bruno, que ya no jugó en el Camp Nou por lesión, es duda, por lo que su participación será una incógnita hasta poco antes que dé comienzo el choque, aunque es probable que finalmente si que pueda actuar de inicio junto a Trigueros en el centro del campo del Submarino.

Gil Manzano dirigirá el choque

El encuentro será dirigido por Jesús Gil Manzano, perteneciente al comité extremeño de árbitros. Gil Manzano volverá a arbitrar en el Estadio de la Cerámica, después de un primer caso (en la actual temporada), en la cual su actuación arbitral estuvo rodeada de polémica durante semanas en la prensa deportiva. El pasado domingo 26 de febrero, el colegiado extremeño fue determinante para la consecución final del Villarreal 2-3 Real Madrid.

El Submarino ganaba 2-0 en 55 minutos, pero los de Zidane consiguieron remontar tras una buena segunda parte, no exenta de polémica arbitral. El conjunto amarillo se quejó tras una actuación sesgada que favoreció al equipo blanco, pues se dijo que el penalti no fue tal (supuso el 2-2). Además, tras el pitido final, se vio a Gil Manzano y a su cuerpo técnico con bolsas oficiales del Real Madrid, imágenes que dieron la vuelta al panorama deportivo nacional en la prensa.

