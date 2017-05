Villarreal-Deportivo: puntuaciones del Villarreal, jornada 37 de LaLiga Santander

Google Plus

Fuente: laliga.es

El Villarreal Club de Fútbol no ha podido sentenciar la quinta posición, tras empatar a cero en su estadio ante un Deportivo que seguirá un año más en LaLiga Santander. Los de Escribá tuvieron las mejores ocasiones del encuentro, pero no estuvieron acertados de cara a la meta rival. El Submarino deberá conseguir la quinta plaza la próxima semana en Mestalla.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Fran Escribá

5 | El técnico valenciano realizó las dos variaciones más ofensivas de las que disponía en el segundo tiempo (Adrián y Sansone) pero quizá las llevó a cabo demasiado tarde, viendo que el partido se atascaba y que el Submarino no era capaz de ver portería. Alineó a los mejores de los que disponía, pero no tuvieron la suerte de cara.

Andrés Fernández

5 | El guardameta murciano no tuvo mucha faena en la jornada de hoy, ya que el Deportivo no gozó de muchas ocasiones, y cuando se acercó, Andrés defendió bien su portería.

Mario Gaspar

5 | El alicantino no tuvo su mejor partido, ya que a pesar de que se incorporó en ataque, no terminó nunca de conectar bien las jugadas con los hombres amarillos más avanzados y no fructificaron sus arrancadas en ocasiones para los suyos.

Daniele Bonera

6 | El italiano cumplió una vez más ante la ausencia por lesión de Mateo Musacchio, y se mostró firme y contundente liderando la zaga amarilla junto a Álvaro.

Álvaro González

6| El cántabro jugó nuevamente de titular al faltar el argentino Musacchio y Víctor Ruiz, y lo hizo nuevamente dejando buenas sensaciones atrás, seguro y bien acompañado con Bonera.

Jaume Costa

7 | El mejor del encuentro junto con Jonathan dos Santos. Decisivo en las contras visitantes, asegurando la posesión amarilla y salvando la situación, e incorporándose con mucho peligro en ataque, sirviendo balones desde su posición, originando alguna de las mejores ocasiones del partido para el Villarreal.

Manu Trigueros

5 | El talaverano no encontró la claridad que tiene en otras ocasiones y no realizó su mejor actuación con el Villarreal. Duro en algunas jugadas, vio tarjeta amarilla y fue el primer sustituido por Escribá, dejando su lugar a Sansone.

Bruno Soriano

6 | El capitán del Submarino volvía tras su lesión y ha cuajado una buena actuación, filtrando buenos pases a la espalda de la defensa y dirigiendo a los suyos en las jugadas de ataque.

Jonathan dos Santos

7 | El mexicano sigue demostrando que a día de hoy es uno de los futbolistas más en forma del Villarreal, tanto si juega en banda como cuando se pasa al medio del campo. Ha vuelto a dejar muestras de su calidad, y su actuación ha sido la mejor del partido, junto a Jaume Costa.

Samu Castillejo

6 |El “19” del Villarreal lo ha intentado de todas las maneras, pero no ha acabado por salirle nada. Siempre arrancando desde banda, se ha incorporado muchas veces al ataque y ha participado en muchas jugadas ofensivas del Submarino, pero no ha encontrado el camino esta vez.

Roberto Soldado

5 | El ariete valenciano se ha ido del partido sin ver portería, a pesar de estar a boca de gol en varias ocasiones. Fue el segundo sustituido del técnico amarillo, dejando su puesto a Adrián López.

Cedric Bakambu

4 | Pese al gran momento de forma que vive el ariete congoleño, hoy no ha sido capaz de ver portería, y eso que ha tenido varias ocasiones, algunas en las que tan solo tenía que empujar el balón a la red.

Nicola Sansone

4 |Nuevamente, el italiano aporta poco o nada tras entrar al terreno de juego, y prolonga su mala racha de cara a puerta en lo que llevamos de 2017.

Adrián López

4 | Al igual que su compañero italiano en ataque, el asturiano no ha sido capaz de aportar nada positivo desde su entrada al campo.

Rodrigo

SC | El canterano amarillo ha salido faltando pocos minutos para la conclusión del encuentro, y apenas ha tenido impacto en el partido.