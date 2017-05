Jaume Costa, el mejor ante el Deportivo

Google Plus

Imagen | Carlos Martínez-VAVEL

El partido ante el Deportivo no fue un encuentro en el que el Villarreal mostró su mejor cara ante su afición en el remozado Estadio de la Cerámica. El 'Submarino' no estuvo en ningún momento cómodo ante los de Pepe Mel. que estuvieron bastante cómodos durante los 90 minutos. No obstante, si hay una figura que destacó por encima de la del resto es la de Jaume Costa: el futbolista valenciano con sus internadas puso mucho peligro sobre la meta de Germán Lux. Una de las pocas ocasiones del cuadro amarillo fue en las botas de Bakambu, que se produjo por una gran internada del lateral amarillo y posterior centro.

A través de la encuesta realizada en el perfil de Twitter de la redacción del Villarreal (@Villarreal Vavel), el jugador mejor valorado por los lectores frente al cuadro gallego fue Jaume Costa con poco más de la mitad de los votos, un 54 %. Por detrás, se encuentra el segundo con mayor representatividad (35%), Jonathan dos Santos, que siempre pone equilibrio y coherencia en la banda derecha del Submarino. El 11% restante de los votos provenientes de los lectores de VAVEL corresponde a un tercer jugador, cuyo nombre no se especificó.

El encuentro ante el Deportivo tuvo dos caras de la misma moneda, por un lado, el conjunto de Riazor certificó la salvación en el feudo amarillo por segundo año consecutivo (cabe resaltar que el año pasado venció por 0-2). En el otro lado, el Villarreal desperdició una oportunidad de oro de certificar el quinto puesto y de tener una mínima oportunidad de acabar en la cuarta posición que finalmente ocupará el Sevilla. Por lo tanto, el 'Submarino' viajará a Mestalla el próximo domingo en busca de un quinto puesto que dé un final feliz a la primera temporada de Fran Escribá al frente del Villarreal.