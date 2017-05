Mario Gaspar: "Nos lo jugamos todo en Mestalla"

Google Plus

Foto: villarrealcf.es

El Villarreal visitara el feudo del Valencia el próximo domingo en el partido correspondiente a la jornada treinta y tres. El lateral del Villarreal, Mario Gaspar, ha resaltado en rueda de prensa la importancia que tiene este partido, los amarillos quieren volver a encontrarse con la victoria en el derbi que les enfrentara al Valencia.

El 'Submarino' buscará la victoria el domingo en Mestalla a las 16:45 horas. El Valencia ya logró la victoria en el partido de ida en el encuentro disputado en el Estadio de La Cerámica: "Nos lo jugamos todo en Mestalla, pero creo que tenemos todas las opciones del mundo porque dependemos de nosotros. Llegar a la última jornada con un punto de ventaja es muy importante".

Mario Gaspar confía plenamente en que el Villarreal logrará su objetivo de clasificarse para la Europa League en la última jornada de Liga, en la que los amarillos visitan Mestalla para medirse a un Valencia que no se juega nada. El lateral confia en que el equipo se dejara la piel en el campo para lograr los tres puntos y no depender de otros resultados: "Vamos con la idea de ganar sin pensar en nadie, ni en ningún otro resultado. Es importante no depender de otros resultados, ya que eso es algo que siempre da ventaja, aunque nos habría gustado asegurar con anterioridad el quinto puesto. Además de por asegurar la plaza, también queremos dar una alegría a la afición en un encuentro de rivalidad que es especial".

Al Submarino Amarillo no se le puede escapar esta oportunidad de conseguir clasificarse para la Europa League. Será quinto si gana o consigue el mismo marcador que obtengan el Athletic Club en su visita al Atlético de Madrid o la Real Sociedad en Vigo ante el Celta: “El equipo ha estado toda la temporada arriba. Hemos hecho muchísimos puntos, pero tenemos que luchar hasta el final”.