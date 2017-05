Bruno Soriano: “Vamos a Mestalla a ganar”

Google Plus

Foto: VAVEL

El Villarreal cerrará la 2016-17 en Mestalla, en la casa del eterno rival, donde, por segundo año consecutivo, se jugará la clasificación a Europa (el año pasado certificó allí su pase a b). Sin duda, la cita es clave, y 1000 groguets les acompañarán para lograr el objetivo: ser quintos. Aunque para ello, deberán ganar a un Valencia que no se juega nada, y mirar por el retrovisor a Real Sociedad y Athletic. Bruno Soriano, capitán del Villarreal, compadeció ante los medios en la previa al choque ante el eterno rival. “La idea es la de ir a ganar, no miramos a los otros rivales. La idea es clara, dependemos de nosotros y vamos a por los tres puntos, no pensamos en nada más. Vamos con la idea de ganar y acabar bien la temporada”, aseguraba el de Artana con respecto al partido.

Y es que, pese a que el Valencia no tiene nada en juego pues ocupa la duodécima posición, Bruno no se fía: “Esperamos un partido complicado y con un rival que saldrá con ganas de hacer las cosas bien”. Además, el capitán añadió que un “buen ambiente” y el apoyo de su afición les hace tener “más ganas” de salir a darlo todo.

“Intentaré llegar como sea”

El Villarreal ya podría haber sentenciado esta quinta posición la pasada jornada ante el Deportivo, sin embargo, el equipo no logró pasar del empate a cero, en un partido en el que regresó Bruno tras su lesión. Con respecto a sus molestias, el capitán quiso tranquilizar a la afición del Submarino: “Intentaré llegar como sea. He tenido que parar por mis molestias, pero el descanso me ayuda y espero poder estar bien el domingo”.

Pero no solo Bruno acarrea malas condiciones físicas, y el Villarreal viajará a Valencia con una plantilla muy justa, sobre todo tras conocerse la sanción a Castillejo, sobre la que Bruno solo ha querido añadir que en su opinión el malagueño debería “haberse callado”, aunque no quiso entrar en el tema arbitral. El propio capitán aseguraba que el equipo ha llegado “muy justo” a este tramo final, pero eso no será una “excusa” para el vestuario.

"Tenemos ganas de ganar en Mestalla"

Pese a todo, los números avalan al Villarreal, al que en los últimos años sus últimas visitas a Mestalla no le han ido nada mal. El mismo año pasado certificaba su pase a Champions en un partido plagado de los menos habituales. En Mestalla debutó como titular Rodrigo Hernández, y supuso por ejemplo, el último gol de Samu García como amarillo. “En Mestalla ya hemos ganado partidos, el año pasado certificamos allí la Liga de Campeones, es un buen ejemplo de lo que tenemos que hacer este domingo. Tenemos esa ilusión, tenemos esas ganas de ganar y certificar allí la temporada”, explicaba Bruno Soriano.

Por último, y aunque no se ha hecho todavía oficial, le preguntaron a Bruno sobre la renovación de Fran Escribá, y aunque no quiso entrar en el tema, sí dejó claro que le encantaría la noticia de su renovación. “Estaremos contentos si renueva el míster. Nos conoce de un año y tendrá toda la pretemporada por delante para trabajar, no como este año. Será una decisión acertada; estamos a muerte con él”, finalizó el de Artana.