Musacchio dejará de ser amarillo la próxima semana

Imagen | María José Segovia

Tras varios veranos mareando la perdiz, el culebrón Mateo Musacchio va a llegar a su fin. El pasado lunes, horas después de que el Villarreal certificara Europa al ganar en Mestalla por 1-3, el central de la albiceleste pasó reconocimiento médico con el Milán, que será su nuevo equipo a cambio de una cifra cercana a los 20 millones de euros. Así pues, se logrará el objetivo que venían persiguiendo años atrás tanto el futbolista como el equipo que preside Fernando Roig, cabe recordar que Musacchio el año pasado estuvo a un paso de fichar por el conjunto rossonero y años atrás por el Tottenham inglés.

Lo cierto es que el '5' amarillo se va a marchar por la puerta trasera, han sido unos días en los que no ha sabido ser elegante con el Submarino, puesto que mientras su equipo se estaba jugando entrar en Europa, él estaba negociando su fichaje con el conjunto italiano, a pesar de tener ''Fascitis Plantar'', algo que ha sentado muy mal a una afición, que no entiende el motivo de estos desplantes del argentino, que no son novedad. Hace un año estuvo tres semanas sin entrenarse por petición propia, ya que estaba muy cerca del que será su nuevo equipo, finalmente por falta de liquidez se quedó en el Submarino, algo que acabó por destrozar la relación con Marcelino.

La oficialidad del fichaje se hará la próxima semana, una vez que la Serie A haya finalizado. Por otra parte, el exjugador del River Plate tiene intención de pasar por la Ciudad Deportiva para despedirse del club y de los jugadores que han sido sus compañeros los últimos ocho años. El central rosarino ha disputado con el primer equipo la cifra de 250 partidos, entre los que ha marcado siete goles, en el filial disputó 22 encuentros y marcó tres goles.