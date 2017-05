Trigueros, mejor jugador de la temporada

Imagen | PhotoSIlver

La afición del Villarreal ha elegido a Manu Trigueros como mejor jugador de toda la temporada, algo que no genera mucha sorpresa, ya que sobre todo durante la primera mitad del campeonato ha rayado a un extraordinario nivel destacando sus golazos desde fuera del área. El jugador de Talavera de la Reina con Fran Escribá en el banquillo amarillo ha dado un paso más en su crecimiento como futbolista en una temporada en la que el rumor de poder ser llamado por el seleccionador Julen Lopetegui siempre ha estado presente, aunque finalmente no se haya dado.

“Estoy muy orgulloso de que la afición me haya dado este premio. Es un reconocimiento al trabajo realizado a lo largo de toda la temporada. Siento la confianza de la gente, del club y de los compañeros. Si tuviera que elegir un momento de esta temporada me quedaría con el cariño que me demostró la afición en el partido ante el Atlético de Madrid en casa. Fui cambiado y me ovacionaron. Fue un momento muy emocionante". Así de exultante se mostró el '14' amarillo consciente de que el año que se avecina debe mantener el nivel para ayudar a que el Submarino logre sus objetivos colectivos.

Trigueros ha disputado en este curso 45 partidos oficiales, marcando siete goles y dado dos asistencia, sin duda unos números que hablan por sí solos de que el centrocampista toledano es fijo en los planes de Escribá. Es un futbolista muy necesario, sobre todo en los partidos en los que el Villarreal ha estado muy atascado y ha necesitado la clarividencia del '14' amarillo para abrir defensas muy rocosas, sin ir más lejos él fue el encargado de marcar el 1-2 en Mestalla que allanó el camino hacia la victoria final para certificar un quinto puesto muy trabajado durante toda la temporada.