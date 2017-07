Adrián Marín: “Vuelvo mucho más maduro"

Foto: VAVEL

Se postula como el futuro lateral izquierdo del Villarreal, pero Adrián Marín continúa con los pies en el suelo. Tras una cesión al Leganés, donde jugó 26 partidos, la próxima temporada lo lógico es que vuelva a vestir de amarillo. “La experiencia allí no fue la más acertada, pero me ha hecho volver mucho más maduro”, reconocía el murciano. “Me hubiera gustado tener más continuidad, pero esta temporada me ha servido para ser más fuerte psicológicamente y para romper la barrera de jugador del filial”, y es que ahora Marín asegura sentirse ya “jugador del primer equipo”.

Agradecido al Villarreal

La madurez también es futbolística pues en Leganés ha pulido “la agresividad y el sufrimiento”, algo que seguro le “servirá en el futuro”. Pero ahora el lateral zurdo solo piensa en ponerse las botas en la próxima pretemporada, y es que está “como loco” por empezar. “Tengo la mente puesta en el Villarreal desde hace tiempo”, aseguraba.

“Cuando sales te das cuenta de lo que es el Villarreal”

La distancia ha supuesto también una madurez psicológica para un chico de tan solo 20 años que desde los 11 vivió alejado de su familia por lograr llegar a la máxima categoría en el Submarino. “En este club inculcan valores como el del agradecimiento, y es cuando sales fuera, cuando te das cuenta de lo que es el Villarreal, del cariño que te dan, los medios que tienes, cuerpo médico, compañeros… Aquí no te falta de nada”, explicaba Adrián Marín, que no oculta que su sueño es triunfar con el amarillo, y es que el murciano ha aprovechado para contar que se ha sentido “muy arropado” por el Villarreal pese a estar cedido en otro equipo. De hecho, en alguna ocasión se le vio en la Ciudad Deportiva para recuperarse de la lesión de larga duración que sufrió.

Competencia con Jaume Costa

Si nada se tuerce, Adrián Marín competirá con Jaume Costa por el puesto titular en el lateral zurdo, pero el canterano asegura que no será ningún problema, pues mantiene con el valenciano una gran relación. “Soy el primero que le tengo un cariño enorme, porque tanto él como Mario fueron los que más me ayudaron cuando subí al primer equipo”, aseguraba Marín. “Lucharé sin miedo por la titularidad, pero sé que Jaume es uno de los capitanes y lleva mucho tiempo en el club, pero la competencia será sana y por el bien del equipo”, comentaba.

Adrián Marín ha ido madurando a pasos agigantados desde que el 17 de setiembre de 2014 debutó ante el Granada. “Iba de menos a más, pero daba la impresión que no acababa de soltarme. Ahora me veo muy cambiado”, explicaba.

Ilusión por una buena temporada

Se presenta una temporada apasionante, con una nueva participación en Europa League, y para Adrián Marín los objetivos están claros: “El objetivo del equipo, manteniendo la humildad y ambición de siempre, será el de mantenernos en los puestos europeos. A nivel personal, deseo tener minutos en el equipo al que quiero y al que llegué en categoría infantil, que es lo más grande”, sentenciaba.