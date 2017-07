Roig Negueroles: ''Hemos reforzado las posiciones que queríamos reforzar''

Imagen | Villarreal CF

El Villarreal está viviendo uno de los veranos más tranquilos que se recuerdan en los últimos años. Enes Unal, Rubén Semedo y Andrés Fernández son los tres fichajes que ha acometido el club amarillo. El consejero del Submarino, Fernando Roig Negueroles ha concedido una entrevista en la que ha explicado estas operaciones y ha hablado sobre diversos temas como la vuelta de algunos cedidos, la intención de ampliar el contrato de Rodrigo o la negativa a vender, salvo oferta realmente irrechazable.

''Nosotros no firmamos jugadores con la idea de venderlos, ese no es el objetivo. La idea es armar un equipo, con un presupuesto equilibrado y no necesitar ventas para poder tenerlo. Pero es que a veces sin querer vender, llegan ofertas o posibilidades que te obligan a vender''. Por tanto, el mandatario amarillo no cierra la puerta a una salida, pero siempre si es satisfactoria para todas las partes, como viene sucediendo durante las últimas temporadas en el conjunto amarillo.

"Solo venderemos en caso de oferta irrechazable"

Cuestionado sobre los nuevos fichajes, Roig Negueriles opinó: ''Unal es un delantero grande, pero con calidad y que puede salir del área para jugar y hacerlo bien'', mientras que ''en el capítulo goleador, tiene buen remate con las dos piernas y va bien de cabeza. Es verdad que es un chaval muy joven, por lo que hay que esperar, pero estamos convencidos de que será un gran jugador''.

Por otro lado también destacó los puntos fuertes del fichaje de Rubén Semedo: ''Semedo es un central del que hemos estado pendientes desde la temporada pasada, pensando en él como una gran opción. Pensábamos que habrían equipos de máximo nivel tras su fichaje, pero hemos encontrado un momento en el que su club necesitaba esa venta y decidimos apostar por cerrarlo y lo logramos''.

En otro orden de cosas, el consejero delegado no quiso pronunciarse sobre si los cedidos formarán parte de la plantilla del Submarino surante la próxima temporada: ''Tenemos propuesta de cesión para casi todos, por no decir por todos, los jugadores que regresan de cesión al club. Pero vamos a analizar que es lo mejor, no tenemos prisa''.

Por último afirmó de que el club está trabajando en una futura ampliación de contrato de Rodri: ''A Rodri la quedan cuatro años de contrato, pero estamos cerrando la ampliación de su contrato y estamos tranquilos con eso. Cuenta con una cláusula baja para conforme está el mercado. Pero tanto él, como nosotros, tenemos las cosas muy claras''.