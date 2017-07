Bruno Soriano pasa por el quirófano

Google Plus

Ha sido la gran sorpresa del día. No era ningún secreto que Bruno Soriano terminó con molestias la temporada pasada, e incluso arriesgando su condición física en el partido decisivo de Mestalla. Desde entonces, el capitán del Villarreal ha trabajado contrarreloj en la ciudad deportiva todo el verano junto a Cheryshev para poder empezar la pretemporada junto al resto de sus compañeros, pero finalmente, Bruno Soriano ha tenido que pasar por quirófano.

El parte médico del Villarreal CF explica lo siguiente:

El capitán del Villarreal CF, Bruno Soriano, ha sido sometido esta mañana a una extirpación de osteofito en tuberosidad anterior tibial de su pierna izquierda por el Dr. Pedro Luis Ripoll y el Dr. Mariano De Prado en el Centro de Excelencia FIFA Ripoll y de Prado Quirón Murcia.

Aunque no se especifica el tiempo de baja que tendrá que sufrir Bruno, se habla de una duración de entre dos y tres meses a espensas de la evolución de la lesión del capitán. Esta operación coincide con el regreso del doctor Adolfo Muñoz al servicio médico del Submarino, que se marchó la temporada pasada al Sevilla FC, pero ahora regresa al equipo amarillo, donde había estado trabajando durante tres años.

Sin ninguna duda, es una baja sensible para el Villarreal, pese a que se produzca cuando la temporada todavía no ha empezado. En caso de cumplir plazos, Bruno regresaría en el mes de octubre, pero todavía quedará esperar para ver como evoluciona y sobre todo como se recupera. El capitán ha cumplido 33 años, pero no está dispuesto a dejar que las lesiones le acompañen en este tramo final de su carrera. Ahora, habrá que esperar para ver si esto cambia la planificación de fichajes del Villarreal, aunque en principio será Rodrigo Hernández quien ocupe el lugar del capitán del Submarino.