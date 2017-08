Guía VAVEL Villarreal CF 2017/18: Resumen de la temporada anterior

Imagen | Daniel Nieto

Tan solo queda una semana para que arranque otra edición de LaLiga Santander y en ella todos los equipos buscarán lograr su objetivo a través de 38 jornadas apasionantes. Uno de esos equipos es el Villarreal, que tuvo un año muy complicado con muchas barreras que fue capaz de superar para poder lograr un quinto puesto y una puntuación bastante impresionante. En este artículo repasaremos los momentos más importantes de dicho curso.

Destitución de Marcelino poco antes de comenzar la temporada

Sin lugar a dudas, el momento que marcó el devenir de la temporada fue la destitución de Marcelino a pocos días de disputar la fase de clasificación para la Champions League. Su sustituto fue Fran Escribá, que con tan poco tiempo de margen no pudo evitar que el Submarinio cayera eliminado ante el Mónaco.

Primera vuelta decente

Los tres primeros meses de competición no fueron nada malos para el Villarreal, Escribá logró dar continuidad al buen nivel de la temporada anterior, aunque en la Europa League el rendimiento no fue el mismo, ya que incluso el Submarino se quedó muy cerca de eliminarse en la fase de grupos de la Europa League.

Comienzo de año con muchos problemas

El comienzo de año no fue demasiado edificante para las aspiraciones del Villarreal, debido sobretodo a la debacle sufrida en la Europa League al eliminarse de manera poco explicable, tras perder 0-4 ante la Roma en la ida. Un resultado casi imposible de remontar, los amarillos en la vuelta lo intentaron, pero solo fueron capaces de ganar 0-1 con gol de Borré.

Lo cierto es que el mes de febrero no empezó del todo mal, el conjunto dirigido por Escribá logró un valioso punto al empatar sin goles en el Ramón Sánchez Pizjuán frente al Sevilla, el conjunto amarillo puso en liza un equipo muy competitivo para no perder en un escenario tan complicado. Sin embargo, una semana después volvieron las malas sensaciones en el empate ante el Málaga en el Estadio de la Cerámica, el Submarino no jugó nada bien y no pudo lograr los tres puntos en un encuentro marcado por la polémica, que esta vez favoreció a los de Escribá.

Llegaba el partido que marcaría la temporada, la Europa League volvía al coliseo amarillo con un equipo del potencial de la Roma como protagonista. La sensación en el entorno era bastante pesimista las horas previas al choque y esa sensación se trasladó al terreno de juego. El Villarreal no realizó un mal partido, pero el rival fue muy efectivo con un Dzeko que destrozó a la zaga amarilla y de paso las aspiraciones europeas del Submarino.

Tres días después del desastre europeo, el conjunto amarillo tenía un difícil encuentro en Anoeta ante la Real Sociedad. Curiosamente en uno de los peores encuentros del Villarreal en toda la temporada, se sacó el orgullo y con un gol en el último minuto de Jaume Costa el submarino logró unos tres puntos vitales para la autoestima y poder afrontar la semana siguiente la vuelta de la Europa League con dignidad. El partido en el Olímpico fue muy diferente al de la ida, el conjunto de Escribá dio la cara y con un poco más de suerte se podía haber pensado en el milagro, pero el gol de Borré en los primeros minutos del encuentro fue claramente insuficiente.

Para cerrar febrero esperaba el Real Madrid en el Estadio de la Cerámica, el encuentro deparó emociones muy fuertes, ya que el Villarreal se adelantó con un 2-0, pero la épica merengue y alguna decisión arbitral hizo que el marcador final acabara siendo 2-4. Además la lesión grave de Asenjo acabó siendo la peor noticia que se podía dar.

El mes de marzo fue particularmente positivo para el Villarreal, el conjunto amarillo logró utilizar la debacle europea para relanzar el rendimiento en LaLiga Santander. El Submarino en este mes logró tres victorias con el lunar de la derrota en el último partido a domicilio frente a Las Palmas, sin duda unos guarismos que indicaban que la evolución iba a ser muy positiva para seguir optando a repetir clasificación europea como unos meses después se certificaría.

El primer partido del nuevo mes iba a deparar una visita entre semana al Reino de Navarra ante un Osasuna en una situación muy delicada que necesitaba ganar para dejar de estar en la cola clasificatoria, el conjunto amarillo hizo su trabajo y ganó con relativa comodidad a los navarros por 1-4. Tres días después llegaba el Espanyol al Estadio de la Cerámica, era un encuentro complicado debido a que el conjunto de Quique Sánchez Flores estaba muy cerca del Submarino en la pugna por asaltar los puestos europeos, el conjunto de Escribá volvió a mostrar un buen nivel ganando cómodamente superando al conjunto perico en muchos aspectos del juego.

En el último partido antes del parón de selecciones, el Villarreal tenía que visitar el Estadio de Gran Canaria para medirse a la UD Las Palmas, un partido trampa debido a la difícil situación que venía travesando el equipo dirigido por Quique Setién. No fue un encuentro plácido para los amarillos, un par de errores defensivos al principio del partido y la expulsión de Musacchio impideron que el Submarino prorrogara la racha de tres victorias consecutivas.

La última derrota en Gran Canaria empañó el buen mes que había realizado el Submarino, volviendo así al buen nivel competitivo al que se ha vuelto tras el duro varapalo en la Europa League. Tras el parón internacional, el Villarreal tenía que seguir por la misma línea para poder conseguir el objetivo a final de temporada.



Buen final de temporada

El penúltimo mes de competición deparó al Villarreal un calendario muy cargado con hasta siete partidos en los que el conjunto de Escribá fue capaz de lograr cuatro triunfos y sufrirsolamente dos derrotas. El Submarino volvía a mostrar una imagen muy sólida que permitía ser muy optimista de cara que se pudiera lograr el objetivo de clasificarse entre los seis primeros y con algo de suerte soñar con una cuarta plaza que seguía ostentando el Sevilla.

Este mes no comenzaba demasiado bien para los intereses amarillos, el Eibar visitaba el coliseo amarillo y en un encuentro con mucha polémica en el que el conjunto armero fue claramente beneficiado logró ganar por 2-3 dejando al Villarreal muy tocado, ya que era la segunda derrota consecutiva. Tres días después, el conjunto de Escribá reaccionó al ganar por 0-1 en el Benito Villamarín frente a un Betis en un partido muy controlado, pero que se pudo escapar en la recta final del choque.

La victoria ante el conjunto verdiblanco dio alas al Submarino para el siguiente encuentro en el Estadio de la Cerámica ante el Athletic, era un partido vital entre dos equipos que estaban pugando entre sí por lograr una plaza europea, el conjunto amarillo hizo un gran partido al vencer por 3-1 a los de Valverde, que estuvieron muy lejos de sacar algo positivo del envite. En la siguiente jornada llegó una derrota inexplicable para los aficionados amarillos, el Villarreal viajaba a Vitoria para enfrentarse a un Alavés que no se jugaba nada y tras una primera parte para olvidar el conjunto de Escribá se fue de vacío de Mendizorroza.

El conjunto amarillo volvió a reaccionar y acabó el mes de abril con tres victorias consecutivas que dispararon las aspiraciones del Submarino. En el primer partido de los tres se logró una victoria de quilates en el Vicente Calderón por 0-1 gracias a un solitario gol de Soriano en el tramo final del encuentro. El siguiente encuentro fue muy polémico, ya que el Submarino venció 2-1 al Leganés en el último minuto tras un gol con la mano de Bakambú. Finalmente en el último partido en Mestalla, el Villarreal certificó un quinto puesto muy trabajado a lo largo de la temporada.