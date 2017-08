El Submarino sigue de vacaciones

Google Plus

El Villarreal aún no ha vuelto de vacaciones. Así parecía en pretemporada y así parece que siga siendo. El Submarino naufragó en un Ciutat que se vistió de gala para volver a la Primera División y que en todo momento llevó a su equipo hacia la victoria. Morales, ese jugador que viendo el partido que ha hecho hoy, nadie creería que estaba jugando en Segunda hace apenas unos meses, no quiso desaprovechar la ocasión y dio la bienvenida al fútbol de primer nível de la mejor forma: partidazo, gol y victoria. Eso sí, a través de un penalti que él mismo forzó engañando al colegiado Álvarez Izquierdo, que picó.

Ya desde el principio del partido se vió un Levante mucho más enchufado. Tanto es así que al minuto dos Andrés ya había salvado a su equipo del primer gol local tras sacar un tiro de Morales, quién si no, después romper a Rukavina en una jugada de escándalo.

Inmediatamente después fue el Villarreal el que replicó con un tiro del colombiano Bacca, muy activo en su debut con el Submarino, que desvió Chema a córner. Un espejismo, pues sería la única ocasión clara del Villarreal en todo el partido.

Los minutos pasaban y el partido se durmió en el mediocampo del Ciutat, con ambos equipos madurando el partido, sin apenas ocasiones claras de gol. Únicamente Morales parecía querer romper el guión con sus internadas por banda izquierda.

El Villarreal no sabía como exprimir su potencial. Sansone y Fornals no hacían daño en banda. Los laterales no daban profundidad al equipo. Y arriba únicamente Bacca parecía mostrar intenciones, aunque sin fortuna. Ünal, desaparecido.

Un remate de cabeza desviado de Rodri trás un saque de esquina, y un tiro alto de Jason apurando el tiempo, fueron lo único emocionante que se vió en el Ciutat en los últimos 20 minutos de partido. Eso sí, la imagen de cada equipo era bien distinta, con un Levante muy bien plantado y dejando una buena imagen, y un Villarreal gris e impreciso.

Foto: Levante UD

La segunda siguió el mismo guión que la primera, pero con el Levante aún más decidido a buscar el partido. La banda izquierda, con Toño y Morales seguía haciendo de las suyas, mientras el equipo amarillo las veía venir. Llegada y más llegadas del equipo granota, que parecía merecer mejor suerte en sus incursiones.

Al Submarino quizás le pesaron las importantes ausencias que arrastraba, nueve jugadores, casi todos ellos titulares. Pero con un once que parecía ser de garantías, acabó siendo una marioneta a manos del equipo local.

Defender y defender parecía la consigna del equipo. Tanto es así que Escribá, en un cambio muy cuestionado, quitó a Bacca para meter a N'Diaye. Algo se veía venir el técnico valenciano, que optó por meter al equipo atrás y aguantar las acometidas granas.

Ya encarando la recta final del encuentro, cuando la suerte parecía favorecer al Villarreal, que iba a salir vivo del Ciutat, otra internada de Morales por banda izquierda cambió el signo del partido. Encaró a Rukavina y este se fue al suelo rebañando el balón al puñal granota, que busca el contacto y se tira. Álvarez Izquierdo pica, y penalti.

El mismo Morales, quién si no, se encarga de transforma el penalti. Gol injusto, resultado justo. Así terminaba prácticamente el encuentro.

Un Levante, genial en su vuelta a Primera. Un equipo muy bien armado y muy serio superó al Villarreal en casi todos los aspectos. Eso sí, a través de un gol que no debió subir al marcador. Otro partido más, y ya van tres durante la primera jornada de la Liga, sale a debate el VAR.

No es excusa para el Villarreal ni para Escribá, que parecen aún de vacaciones. El viernes visita Anoeta, cuatro días para un partido complicadísimo. Mucho trabajo por delante para intentar limpiar la imagen dada hoy en el Ciutat.