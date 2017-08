Fran Escriba: "Ni hicimos buen partido, ni teníamos buenas soluciones fuera"

Google Plus

Fran Escriba | Dani Mullor (VAVEL España)

El entrenador del Villarreal Fran Escriba, dejo las primeras declaraciones de la temporada visiblemente decepcionado tras la derrota por 1-0 frente al Levante. Escriba no dudo ni un segundo en reconocer los errores del equipo a lo largo del partido y de dar su opinión sobre el polémico penalti que le dio la victoria al Levante.

Siendo preguntado por si el Villarreal podría haber hecho mucho más en el partido de hoy, el entrenador respondió: "Sí, evidentemente vinimos muy condicionados y esas cosas se notan. Cuando te falta tanta gente, y aunque evidentemente uno confía en todos sus jugadores, pero es cierto que ni hicimos un buen partido ni tuvimos soluciones fuera".

Sobre el penalti no dudo en expresar su molestar: "El problema al final no es como lo veo yo, sino como lo ve el arbitro. Entonces, él vio penalti. Bueno, eso fue lo que decidió al final el partido. Es cierto que hicimos un mal partido, pero demasiados errores se están cometiendo en esta primera jornada". También criticó el tener que jugar un viernes contra la Real Sociedad: "Nos dieron 4 días también, algo impensable, ilógico que nos den 4 días entre un partido y otro, y es que habiendo jugado un lunes no tiene ningún sentido. Es un sinsentido jugar el viernes cuando la Real jugó el sábado y encima con todas las bajas que tenemos"

También analizo el partido que realizó el equipo contra el Levante: "Fueron mejores sí. Pero en el fútbol no es solo generar muchas más ocasiones, sino es marcar goles. A ellos les concedieron un penalti y tuvieron la opción de marcar. Sino, pese al mal partido, este hubiera sido un encuentro de 0 a 0" Además también tuvo algunas palabras para Bacca: "Bueno, bien, obviamente la fatiga al final, es lógico también, viene de una pretemporada en la que ha participado poco. No teníamos pensado cambiarle pero nos dimos cuenta que estaba muy mal. Tuvimos que quedarnos sin un delantero que nos hubiera venido bien a última hora pero él estaba ya muy cansado"

Jaume Costa también fue preguntado tras terminar su partido sobre sus impresiones del mismo: "Ellos fueron superiores en todas las facetas del campo. Perdimos muchos balones en el centro del campo, concedimos muchos contraataques, nos crearon mucho y nosotros apenas creamos alguna ocasión. Hay que ponerle más intensidad y más cojones porque este equipo tiene capacidad para eso y más"