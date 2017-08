El último precedente en fase de grupos europea no invita al Villarreal a confiarse

Foto: UEFA

Arranca hoy, en cierto modo, una nueva edición de la UEFA Europa League, ya que se realizará el sorteo que dictamine los equipos encuadrados en cada grupo. Para los equipos situados en el bombo 1, como es el caso del Villarreal, la situación resulta,a priori, más ventajosa, puesto que deberían enfrentarse a clubes de menor entidad. No obstante, Escribà y los suyos deberían haber aprendido la lección del curso anterior, y encarar cada partido con plena concentración e intensidad si no quieren terminar pagándolo después.

Everton, Hoffenheim e Istanbul Basaksehir; los ´huesos duros´ de cada bombo

Si bien es cierto que la mayoría de los conjuntos con cierto favoritismo para llevarse el trofeo se hallan en el primer bombo (Lazio, Arsenal, Milán, Olympique de Lyon, Athletic o el propio Villarreal); también hay equipos con altas expectativas, y que prometen dar mucha guerra en el torneo, en los otros tres bombos.

En el segundo bombo, pese a la gran última temporada de cuadros como el Niza o el Herta de Berlín; o la buena plantilla de que disponen Real Sociedad u Olympique de Marsella, el Everton se antoja equipo más emblemático. Los ´toffees´, dikrigidos por Ronald Koeman, llevan encadenando buenas temporadas en una liga tan competitiva como la Premier League. Pese a la baja de Lukaku, han realizado incoporaciones interesantes, como las de Sidgursson o Sandro Ramírez. Con total seguridad, a ningún equipo le ilusionará compartir grupo con los de Liverpool.

Por otra parte, los adversarios más complicados del tercero de los bombos parecen ser el Atalanta y el Hoffenheim, especialmente este último. Los germanos, dirigidos por un Julian Naggelsman que aun no llega a la treintena, pasaron de intentar eludir el descenso a jugar fase previa de Champions League, donde pecaron de falta de experiencia, en apenas año y medio, merced a la gran labor del jóven entrenador. Su gusto por un (efectivo) juego combinativo y hombres como Toljan o Volland pueden hacerles soñar en el primer torneo continental que disputarán.

Finalmente, los turcos del Instanbul BB son el cuadro a evitar del bombo más flojo. Su sorprendente progreso en el campeonato doméstico, en 2015 aun jugaban en segunda división, unido a la presión ejercida por el público en su feudo, y a actuaciones notables ante equipos como el Sevilla provocan que sea el equipo más duro del 4º bombo, en el que se ubican otros ilustres de Europa como el Estrella Roja o el AEK Atenas

La decepción del año pasado, el mayor rival a batir

Pocos imaginarían hace aproximadamente un año que el Villarreal pasaría apuros para lograr el primer puesto de un grupo completado por Osmanlispor, Steaua y Zurich. No obstante, no sólo no cosecharon la primera plaza, sino que tuvieron opciones de perder la segunda hasta el último instante. Las dos únicas victorias que cosecharon los groguets se produjeron en el primer y último choque de la fase, ambas en El Madrigal, y ambas por 2-1, ante Zurich y Steaua respectivamente. Los tres empates ante Zurich (1-1), Steaua (1-1) y Osmanlispor (2-2) lejos de Vila-Real no bastaron para lograr el primer puesto, que fue para el Osmanlispor gracias a su victoria por 1-2 en el estadio castellonense. Este negativo desempeño provocó el enfrentamiento en dieciseisavos ante un duro rival como el AS Roma, que se impuso por un contundente 4-1 global. Si los de La Plana quieren soñar con el título, deberán evitar cualquier atisbo de confianza.