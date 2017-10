Manu Trigueros: “Iremos a por todas en el campo del Slavia”

Foto: Mª José Segovia - VAVEL

Fue uno de los protagonistas del encuentro. El primer gol llegó de sus botas y también el mejor juego de este Submarino provenía de ellas y de su maravillosa idea de fútbol. Ayer, Manu Trigueros deslumbró en el Estadio de la Cerámica. Pero pese a todo, no fue suficiente para remontar el partido ante el Slavia de Praha y “culminar” la buena reacción que tuvo el equipo amarillo.

Después de que el Slavia se adelantara con un 0-2 en el minuto 27, al Villarreal le tocaba remontar. Y logró empatar el encuentro en tan solo dos minutos en el tramo final de la primera parte. Trigueros anotó el primero y aseguraba que “ya tenía ganas”. “El gol sirvió para dar moral al equipo y al estadio, pero cuando no se consiguen los objetivos del equipo no es lo mismo”, explicaba. “En pocos minutos conseguimos lo que parecía imposible (en referencia al segundo gol de Bacca), pero luego nos faltó acierto en la segunda parte”, aseveró.

"Es una pena que no hayamos podido terminar ganando el partido"

Y es que ese fue el gran problema: el Villarreal se volcó en la segunda mitad, aportando el juego y las ocasiones más claras (la defensa visitante evitó el gol de Fornals en línea de gol dos veces), pero sin embargo, toda la puntería que demostraron en solo dos minutos, no llegó para lograr la remontada. Algo que deja, sin duda, un amargo sabor de boca en los jugadores. “Hemos tenido ocasiones para meter otro gol en la segunda mitad, pero finalmente no ha sido posible y nos vamos un poco tristes por no haber sumado los tres puntos, que nos hubiesen dejado líderes en solitario. Es una pena que no hayamos podido terminar ganando el partido”, decía el de Talavera.

Siempre sufren en la fase de grupos

Si hay una tónica que se repite en el Villarreal de los últimos años, sin tener en cuenta el entrenador que ocupe el banquillo, es que siempre termina sufriendo para pasar la fase de grupos de la UEFA Europa League, aunque el grupo se presente, a priori, asequible. Así lo explicaba también Trigueros, que comentaba que “este año no va a ser menos”, en referencia al sufrimiento para pasar de ronda, a la vez que afirmaba que el equipo “va a competir las tres jornadas que quedan” porque necesitan “ir a por todas”, algo que convierte el partido frente al Slavia en Praga “fundamental”, pues con ellos comparten el liderazgo del grupo. Sin duda, un partido que marcará el camino para sufrir lo menos posible.

“Estamos acostumbrados a jugar en Europa, tenemos experiencia y nos jugaremos las opciones en su campo”, dejaba claro una de las figuras clave del Submarino, y así aclarar que lo darán todo dentro de dos semanas, cuando se vuelvan a encontrar, esta vez, en Praga.

Para ello, Javi Calleja ha demostrado tener la personalidad necesaria de la que muchos dudaban para dirigir a este equipo, sobre todo, ha demostrado variantes en el juego, adaptando al equipo a cada situación, algo que ha sido muy positivo para Trigueros, que destacaba que al igual que “tuvimos ocasiones para ganar” en el campo del Maccabi, “también las tendremos en el campo del Slavia, con lo que estaríamos más cerca del objetivo”, que no deja de ser ese sueño de lograr ver a Bruno levantando la UEFA Europa League.