Ponferradina - Villarreal: puntuaciones Villarreal, 1/16 Copa del Rey

Google Plus

El Submarino dio una imagen muy discreta en El Toralín (1-0) | Foto: web oficial del Villarreal CF

Primera derrota de la era Calleja en Villarreal. El conjunto castellonense no estuvo acertado de cara a portería y se dio de bruces con el muro berciano de la 'Ponfe', que sorprendió al Submarino y a Cantero con un golazo de Cidoncha (38') de libre directo. La derrota en El Toralín (1-0) pone la eliminatoria cuesta arriba para los amarillos, que tendrán la oportunidad de levantarla dentro de un mes en el Estadio de La Cerámica.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Javier Calleja: 6

El técnico del Villarreal realizó varios cambios de esquema durante el encuentro, siendo el primero de ellos (del 4-4-2 en rombo al 4-3-3) el más importante, pues la Ponferradina saltó al césped con un insólito 3-3-3-1, fijando muy bien a los dos puntas amarillos. Su lectura del encuentro fue correcta, pero el mal inicio acabó condenando a su equipo.

Ander Cantero: 5

El portero del Villarreal B, que debutaba con el primer equipo, cuajó un encuentro algo discreto. Pese al gran golpeo de Cidoncha, pudo hacer más en el gol, y en varios despejes se le vio nervioso e indeciso en algunos centros laterales. No realizó ningún error de bulto, pero tampoco intervenciones de mérito.

Rukavina: 6

El capitán amarillo cuajó un partido correcto en líneas generales. En defensa estuvo acertado, y excepto en jugadas concretas, contuvo bien a Iago Díaz y a Álvaro Moreno. En la parcela ofensiva, el serbio sirvió buenos centros a los delanteros amarillos y estuvo muy participativo en la anticipación y el acoso al área berciana.

Bonera: 5

'Il Capo' ejerció de hombre experimentado en la zaga amarilla. Su veteranía y galones le valieron para cuajar un aceptable partido, controlando bien a la referencia Yuri y después a Pallarés. Además, hizo de escudero de Pau y solventó pequeños errores de su compañero.

Pau Torres: 6

El joven central amarillo rindió a un nivel correcto, siendo el principal punto de apoyo para Cantero en varios saques de puerta. La compañía de Bonera dio mucho al futbolista del Villarreal B, que realizó un gran bloqueo a Yuri y salvó varias jugadas clave que pudieron acabar en gol.

Adrián Marín: 5

El lateral zurdo volvía al once amarillo después de una temporada de cesión y tres meses de lesión. Pese a que no hizo un mal partido, apareció muy poco, y se le vio flojo a la hora de contener a Saúl y Andy. En ataque más de lo mismo. Muy discreto el ex del Leganés.

Ramiro Guerra: 4

Mal encuentro del joven centrocampista uruguayo. El futbolista del Villarreal B no estuvo cómodo, abusó de las faltas y tendrá pesadillas con Jorge García en los próximos días. Impreciso y le faltó contundencia real en el eje del rombo. Fue sustituido en el 51'.

Leo Suárez: 6

Uno de los mejores del cuadro amarillo. El talentoso centrocampista argentino se mató a correr, ofreció líneas de pase, intentó combinaciones y paredes continuamente, y efectuó varios disparos que casi terminaron en gol. Promete el jugador del filial amarillo.

R.Soriano: 5

Flojo partido del italo-alemán. Mejor en la primera que en la segunda mitad, al ex de la Sampdoria se le vio faltó de intensidad y de ganas, especialmente en los segundos 45 minutos, con el acoso amarillo al área local. Se ofreció e intentó desbordar, pero no le salió casi nada. Muy mejorable.

Samu Castillejo: 5

Similar al partido de Soriano, pero al ex del Málaga se le vio más participativo a lo largo del encuentro. Sus internadas desembocaron en centros y crearon problemas defensivos a la Ponfe, pero abusó de balón y no creó problemas a los locales en ataque. Aceptable, pero se espera mucho más del habilidoso extremo.

D.Cheryshev: 6

Básicamente, fue el único 'delantero' del Villarreal en la tarde de ayer. Partió como punta al principio, pero después pasó a jugar a la banda. El ruso fue de los mejores, con un buen bagaje ofensivo y siendo una referencia arriba. Gozó de dos claras oportunidades para empatar, pero Dinu lo evitó con dos buenas paradas. Bien el ex del R.Madrid.

Enes Ünal: 4

Posiblemente, el peor del Villarreal junto con Ramiro. El delantero turco apenas apareció en la primera mitad, y cuando lo hizo se equivocó en casi todas las jugadas en las que intervino. En la segunda, erró varias ocasiones clarísimas para empatar, una de ellas mano a mano con Dinu. Desaparecido una vez más el ex del Twente.

Rodrigo: 6

El internacional sub 21 entró por Ramiro a los pocos minutos de comenzar la primera mitad, y otorgó orden y criterio al mediocampo amarillo. Ejerció de eje del rombo e hizo funcionar a sus piezas, convirtiendo los últimos 30 minutos de partido en un monólogo sin gol del Villarreal. Se notó mucho su ausencia, y su posterior entrada al campo.

Raba: 5

El futbolista del Villarreal B salió en el 71' por Leo Suárez, y en los pocos minutos que disputó demostró que apunta maneras. Creó y mantuvo el control del contraataque más peligroso del partido, que posteriormente erraría Ünal, y dio buenas líneas de pase a Cheryshev en el tramo final de partido. Aceptable.

Fornals: 5

El talentoso centrocampista castellonense entró por Castillejo en el 59' y junto a Rodrigo llevaron las manijas del rombo amarillo. Sin tener tanta contundencia como el madrileño, y sin la chispa de Leo Suárez, el ex del Málaga ejerció algunos pases de calidad, entre líneas, pero a cuentagotas. Poca presencia, pero de nivel.