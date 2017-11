Víctor Ruiz: “Es el momento en el que no se puede fallar”

Google Plus

Llega el primer momento crucial de la temporada para el Villarreal. Así de claro lo ha dejado Víctor Ruiz, uno de los pesos pesados en el vestuario en la rueda de prensa previa al viaje a Praga. Sin duda, viajan a sufrir pero también a ganar, pues “es el momento en el que no se puede fallar”, aseguraba el central catalán con respecto al encuentro de mañana a las 19h ante el Slavia de Praha, que decidirá en gran medida el líder del grupo en Europa League. “Es un partido importantísimo. Iremos a Praga a por la victoria y no pensamos en otra cosa. No nos podemos permitir un error. La victoria es fundamental”, reiteraba.

"Esperamos un partido abierto"

El partido ante el Slavia en el Estadio de la Cerámica ya hizo ver a los jugadores del Submarino que no iba a ser un rival asequible, y se prevé un partido abierto para decidir quién se pone en cabeza en el grupo. “Esperamos un partido abierto porque juegan en casa, y esperamos que sea un equipo que arriesgue para la victoria. Ellos están en una situación muy parecida y saben que una victoria les pone las cosas más fáciles en el grupo”, explicaba el central.

Sin duda, la fase de grupos de Europa League ha sido complicada para el Villarreal en los últimos años, algo que para Víctor demuestra que “no es nada fácil”. Para lograrlo, el central espera que se trasladen las “buenas sensaciones” que ha tenido el equipo en Liga desde que llegó Javi Calleja (no han perdido ningún partido), y aprender del difícil encuentro ante el Atlético de Madrid: “Estamos bien y el empate del otro día en el Wanda Metropolitano nos refuerza”, comentaba el catalán.

Solo tres centrales disponibles

Desde que se marchó Musacchio, Víctor Ruiz se ha convertido en la gran referencia en la zaga del Villarreal, y lo ha hecho demostrando un gran nivel desde que aterrizó en la disciplina amarilla y con su trabajo constante en la sombra. Ahora, con la baja de Semedo, solo él, junto a Álvaro y Bonera ( y la ayuda de Pau Torres) se encargan de la parcela defensiva y deberán superar la papeleta, al menos hasta enero o el regreso de Semedo. “Sus delanteros son peligrosos, sobre todo en el juego aéreo y el balón parado. Son jugadores son complicados de defender, por lo que la idea es que no tengan alternativas y ese tipo de jugadas", sentenciaba.