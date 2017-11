Previa Villarreal CF - Málaga CF: el Submarino, a continuar la escalada ante un enfermo renacido

El fútbol es como una montaña rusa. Cuando todo va bien, un pequeño traspiés puede desembocar en una caída cuesta abajo sin frenos. Y cuando ya no puede ir peor de lo que se está, un chispa prende y se inicia la remontada.

Diferentes contextos pero un mismo camino para distintos objetivos. Eso es lo que Villarreal y Málaga dirimirán en el Estadio de la Cerámica (domingo, 18:30 horas) en una nueva jornada de Liga importante para ambos conjuntos. Para el Villarreal, con la clasificación para dieciseisavos encarrilado después de su triunfo en Praga el pasado jueves, un nuevo triunfo terminará por confirmar al Submarino de Javier Calleja como uno de los equipos llamados a luchar por los puestos europeos. Por su parte, el Málaga, después de conseguir ante el Celta un halo de esperanza, intentará en el Estadio de la Cerámica conseguir una nueva victoria que acerque su salida de la UVI.

Un Submarino imparable

El 25 de Septiembre, Fran Escribá ponía fin a su etapa como entrenador del Villarreal después una temporada como jefe de la tripulación del Submarino Amarillo tras un inicio irregular de Liga que situó a los groguets, después de seis jornadas en las que el Submarino estaba mirando a puestos de descenso aunque en Europa League se empezó de forma positiva.

VILLARREAL 17/18 CON ESCRIBÁ (LIGA SANTANDER) Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles a Favor Goles en Contra 6 2 1 3 6 9 VILLARREAL 17/18 CON ESCRIBÁ (EUROPA LEAGUE) Partidos Jugados Victorias Empates Derrotas Goles a Favor Goles en Contra 1 1 0 0 3 1

La llegada de Calleja ha supuesto un punto de inflexión y, el Submarino Amarillo, un mes después, es otro completamente distinto.

VILLARREAL 17/18 CON CALLEJA (LIGA SANTANDER) Partidos Jugados Victorias Empates Derrotas Goles a Favor Goles en Contra 4 3 1 0 10 2 VILLARREAL 17/18 CON CALLEJA (EUROPA LEAGUE) Partidos Jugados Victorias Empates Derrotas Goles a Favor Goles en Contra 3 1 2 0 4 2 VILLARREAL 17/18 CON CALLEJA (COPA DEL REY) Partidos Jugados Victorias Empates Derrotas Goles a Favor Goles en Contra 1 0 0 1 0 1

Exceptuando el traspiés en Copa del Rey en Ponferrada en la ida de dieciseisavos de final, la trayectoria del Villarreal con Calleja es inmaculada. De estar decimocuarto a situarse sexto, a tres puntos de la Liga de Campeones.

Un triunfo ante el Málaga y sendas derrotas de Sevilla y Atlético podrían colocar al Submarino en Champions esta jornada Un Submarino reforzado moralmente después de conseguir un valioso empate en uno de los campos más difíciles de la Liga y de Europa como el Wanda Metropolitano y de dejar el pasado jueves encarrilada su clasificación para los dieciseisavos de final de la Europa League después de vencer al Slavia de Praga (0-2). Momento de forma que se ve en el juego donde la firmeza defensiva, verticalidad, juego asociativo y la alegría de antaño a vuelto al esférico amarillo. Un conjunto castellonense que avanza a velocidad de crucero y que buscará ante el Málaga seguir con la buena dinámica.

El Málaga, un enfermo terminal con esperanza

Hasta la pasada jornada, la temporada del Málaga tenía un claro calificativo: nefasta. Sin ganar ningún partido de liga, habiendo sumado un punto en nueve jornadas y después de perder ante un equipo de Segunda, el Numancia, en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey (2-1), dejando remontar en los instantes finales del encuentro.

Un Málaga que no sabía lo que era la victoria hasta la pasada jornada. La Rosaleda y el Celta fueron testigos del primer triunfo boquerón de la temporada (2-1) el cual no le hace salir de descenso -es 19º con 4 puntos, a cuatro del Éibar, equipo que marca la salvación- pero le da un hálito de vida, reduce su agonía en un temporada, hasta el momento, aciaga. Un enfermo que buscará en el Estadio de la Cerámica salir de la UVI clasificatoria y poder respirar.

Historia marcada por la igualdad

22 de Octubre de 2000. En ese día se disputó el primer choque de la historia entre el Villarreal y el Málaga. La Rosaleda fue el escenario y la victoria se inclinó para el lado malacitano (2-1), iniciándose desde ahí una rivalidad marcada por la extrema igualdad.

HISTÓRICO ENFRENTAMIENTOS VILLARREAL - MÁLAGA Partidos jugados Victorias del Villarreal Empates Victorias del Málaga Goles a Favor del Villarreal Goles a Favor del Malaga 30 11 10 9 35 31

En la temporada 2008/2009 se dio el ultimo triunfo del Málaga en tierras levantinas La estadística se agrava aún más en el Estadio de la Cerámica. En los últimos diez choques entre groguets y boquerones en el feudo del Submarino, el Málaga solo ha conseguido una victoria en tierras castellonenses.

ENFRENTAMIENTOS EN LOS ULTIMOS DIEZ AÑOS EN VILA-REAL Temporada Competición Jornada Resultado 2004/2005 Liga 16 Villarreal 3-0 Malaga 2005/2006 Liga 36 Villarreal 2-1 Málaga 2008/2009 Liga 30 Villarreal 0-2 Málaga 2009/2010 Liga 8 Villarreal 2-1 Málaga 2010/2011 Liga 24 Villarreal 1-1 Málaga 2011/2012 Liga 33 Villarreal 2-1 Málaga 2013/2014 Liga 15 Villarreal 1-1 Málaga 2014/2015 Liga 37 Villarreal 2-1 Málaga 2015/2016 Liga 24 Villarreal 2-1 Málaga 2016/2017 Liga 22 Villarreal 1-1 Málaga

Imbatibilidad local ante el visitante más debil

El Estadio de la Cerámica ha sido, tradicionalmente, uno de los fortines más difíciles de asaltar en Liga. Temporada tras temporada, la visita a Vila-Real se convertía en una plaza difícil de torear para los grandes, una fecha marcada en el calendario de los equipos más potentes de la Liga y una visita complicada para los equipos cuyo objetivo es la permanencia.

Esta temporada, la dinámica sigue siendo igual ya que, con seis partidos disputados - cuatro de Liga y dos de Europa League-, el Villarreal no sabe lo que es perder ante su afición.

PARTIDOS DEL VILLARREAL COMO LOCAL Partidos Jugados Victorias Empates Derrotas Goles a Favor Goles en Contra 6 4 2 0 15 4

Frente a esto, el Málaga es la otra cara de la moneda. La superioridad local del Villarreal dista de las prestaciones de los chicos de Michel como visitante que, la pasada jornada consiguió su primera victoria de la temporada y que, como visitante -5 partidos de Liga y 1 de Copa del Rey- el balance es demoledor: el Málaga es la cenicienta de la Liga como foráneo.

PARTIDOS DEL MÁLAGA COMO VISITANTES Partidos Jugados Victorias Empates Derrotas Goles a Favor Goles en Contra 6 0 0 6 1 13

Calleja y Michel hablan

"Quitarse la losa de no haber ganado es una liberación para ellos" Después de la importante victoria europea en Praga, Javier Calleja, técnico del Villarreal, habló sobre el próximo rival del Submarino amarillo, el Málaga, avisó de la dificultad del encuentro ante un rival que vendrá crecido después de conseguir ante el Celta su primer triunfo del curso: “Para mí es el partido más difícil. Los equipos pasan por momentos y quitarse la losa de no haber ganado es una liberación para ellos. Deberían tener más puntos por méritos. Contra el Celta dificultaron al rival y compitieron bien. Llegan en un momento positivo”

Partido especial para Calleja ya que en su etapa como futbolista llego a militar en el conjunto de la Costa del Sol. “He pasado buenos años allí. Es un club al que tengo cariño por haber militado allí. En los partidos posteriores espero que mejoren su situación”.

Un partido en el que los tres puntos tienen más valer de lo habitual para el entrenador madrileño. “La recompensa es muy grande si ganamos los tres puntos porque viene el parón. No podemos renunciar al trabajo y esfuerzo. No podemos relajarnos. Ganar nos mete de lleno en los puestos europeos y nos permitiría distanciarnos de los de detrás. Los de arriba no pinchan. Si queremos estar entre los mejores tenemos que seguir ganando de forma consecutiva y no caer en la relajación y seguir ahí”

"Es un equipo que ataca muy bien, juega muy bien y sus jugadores tienen muy buen pie" Por su parte, su homónimo en el banquillo malacitano, Michel, destaca la calidad del Villarreal pero no renuncia a un triunfo boquerón: “Es un equipo que ataca muy bien, juega muy bien y que sus jugadores tienen muy bien pie. Es un equipo que su filosofía de club les anima a jugar así con independencia del entrenador que haya pasado por allí, y también creo que hay opciones reales de atacarles y atacarles bien. Ya lo dijimos en el Camp Nou, y tuvimos nuestras oportunidades, no veo porque no podamos tenerlas en Villarreal. Desde luego, nuestra mentalidad es esa, afianzada con la victoria del otro día. Intentando ser objetivos: estamos en una mala posición en LaLiga, pero en una muy buena disposición y hace que no renunciemos a nada. No renunciábamos sin victorias imagínate ahora”, aseguró el preparador madrileño.

Estrada Fernández dictará justicia

Con este, será el noveno encuentro que pite el colegiado catalán este curso entre Liga de Campeones, Europa League, Liga Santander y Copa del Rey. Un referí que no trae buenos recuerdos a Villarreal y Málaga ya que a ambos les ha pitado un encuentro esta temporada, acabando ambos con derrota.

PARTIDOS ARBITRADOS POR ESTRADA FERNANDEZ Fecha Competición Resultado Tarjetas 02/08/17 Liga de Campeones Olympiacos 2-2 Partizan 6 amarillas 25/08/17 Liga Santander Real Sociedad 3-0 Villarreal 4 amarillas 11/09/17 Liga Santander Málaga 1-3 Las Palmas 6 amarillas 14/09/17 Europa League Arsenal 3-1 Köln 20/09/17 Liga Santander Athletic 1-2 Atlético 2 amarillas 30/09/17 Liga Santander Deportivo 2-1 Getafe 9 amarillas 21/10/17 Liga Santander Valencia 4-0 Sevilla 6 amarillas 25/10/17 Copa del Rey Elche 1-1 Atlético 4 amarillas

Convocatorias Villarreal - Málaga

Calleja no ha dado a conocer aún la lista de convocados aunque tiene las bajas conocidas de Ruben Semedo, Sergio Asenjo, Andrés Fernández, Jaume Costa, Leo Suárez. Un parte médico al que se ha sumado, recientemente, Samu Castillejo.

Sim embargo, Michel si ha dado a conocer su lista de citados la cual no ha variado mucho la convocatoria con respecto a la del pasado encuentro ante el Celta destacando solo las entradas de Diego González, después de su reincorporación al grupo, Mula y Jony y las salidas de Ían Soler y Ontiveros . Así, la lista está conformada por: Roberto, Andrés; Rosales, Cifu, Luis Hernández, Baysse, Juan Carlos; Rolón, Recio, Adrián, Keko, Mula, Juanpi, Chory Castro, Jony; Peñaranda, En-Nesyri y Borja Bastón.

Posibles onces Villarreal vs Málaga