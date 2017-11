Álvaro González: “Estoy muy orgulloso por esta renovación”

Imagen: Villarreal CF

Álvaro González ha sido el primero en renovar su contrato esta temporada. Y hoy no podía ocultar su satisfacción tras haber ampliado su compromiso con el Villarreal un año más. Habrá Álvaro hasta 2021. Y el central cántabro no podía ocultar que estaba “súper orgulloso” por esta renovación. “Que solo un año después te amplíen el contrato dice mucho de este club”, afirmaba el de Potes al ser cuestionado por su temprana renovación (llegó la temporada pasada). “Desde que llegué me dijeron que se valora el esfuerzo de cada día. Tras el primer año me amplían el contrato, y eso dice mucho de mi trabajo y también del club”, argumentaba.

Tras un año en el Submarino, Álvaro ha conseguido consagrarse en el eje de la zaga acompañando a Víctor Ruiz, y se ha convertido en uno de los hombres más usados en esta temporada. Ahora, que ha recuperado el nivel personal que llevaba buscando años gracias a la oportunidad que le brindó la disciplina amarilla, Álvaro asegura que es “un orgullo” seguir más años en “este club”. Aunque si algo ha destacado José Manuel Llaneza, que le ha acompañado en este acto, ha sido su carácter. El cántabro ha caído de pie en el vestuario y eso se nota. “Yo tengo un carácter especial”, aseguraba. Por su parte, confirmaba también su felicidad por renovar con un club que “me lo está dando todo, en el que estoy pudiendo disfrutar del fútbol”.

Un vestuario muy unido

Si algo destacan todos aquellos que se acercan de una forma especial al vestuario es el buen rollo que se respira en el ambiente. Aseguran que los jugadores han formado una pequeña familia muy unida y sana, y apuntan a esto como una de las claves del éxito. “En cada vestuario cada uno ponemos una cosa: personalidad, seriedad, buen rollo…”, explicaba con respecto a su rol en el grupo. “Yo tengo una personalidad fuerte pero a la vez soy enrollado con la gente, pese a mi carácter”, añadía.

Álvaro ha anotado un gol y ha dado dos asistencias | Imagen: VAVEL

El nuevo sistema de Calleja

Álvaro González aterrizó prácticamente en el último suspiro del mercado de fichajes veraniego del 2016, cuando Escribá acababa de aterrizar en el equipo amarillo. Sin duda, el central de Potes ha vivido una época convulsa en el Submarino ya ahora, con Calleja asegura que “hemos recuperado el nivel, nos hemos hecho fuertes en defensa y mejorado en ataque. Hemos ganado en intensidad”, analizaba.

Sin duda, Calleja está arropado por su equipo de jugadores, que con Álvaro al frente tienen plena confianza en un proyecto que ha arrancado a lo grande. “Con Calleja jugamos más. El equipo ha ido más y eso, sin duda, reconforta para seguir adelante y seguir trabajando”.

El ‘nuevo’ Álvaro

Cuando Álvaro aterrizó en la disciplina amarilla no eran muchas las voces que se alzaban a favor de su fichaje. Y aunque el año pasado desarrolló el rol de tercer central, este año le ha tocado dar un paso al frente y lo ha hecho cumpliendo con las expectativas. “En el Villarreal he vuelto a adquirir ese nivel futbolístico que creía que podía dar en un club de élite”, razonaba para explicar que en el Villarreal “me siento como en casa, y al club lo siento de una manera especial”.

Su crecimiento personal en el terreno de juego, parece ir ligado a la forma de trabajo del club: “Aquí todo son comodidades en el día a día y el buen clima en el trabajo es lo que hace que todos estemos aquí muy a gusto”. Recordaba Álvaro como aterrizó en el Submarino, contando que “ambas partes arriesgamos con esta decisión, pero me sentí importante desde el primer día”. Para el central cántabro, que procedía del Espanyol, este ha sido un paso “muy importante” en su carrera.

“Tengo molestias pero espero jugar en San Mamés”

Cuando la rueda de prensa ha girado hacia un tono más actual, ha sido inevitable hablar de las molestias físicas que atraviesa el central y que pueden impedirle viajar a Bilbao para el próximo partido, aunque él asegura que espera estar allí para pelear por la victoria: “Los partidos de San Mamés siempre son intensos. Allí no se negocia ni el trabajo ni el esfuerzo. He jugado muchos partidos allí cuando estaba en el Racing de Santander, y eran derbis, sé lo que se cuece en San Mamés”, repasaba.

Una victoria en La Catedral colocaría al equipo en una situación privilegiada de la tabla, pero lo importante es “ir día a día y no obsesionarse”, solo así se podrá lograr el objetivo.