Muchas bajas en defensa para enfrentarse al Athletic de Bilbao

Google Plus

Imagen: VAVEL

Todavía no se ha dado a conocer la convocatoria que realizará Javi Calleja para el viaje a Bilbao, para enfrentarse al Athletic el próximo domingo a las 20.45h. Pero en vista de los últimos entrenamientos, se puede vaticinar que estará plagada de bajas, sobre todo en defensa.

Sergio Asenjo y Bruno Soriano podrían haber sido de la partida, pero lo cierto es que aunque ya encaran la recta final de sus recuperaciones tras sus operaciones, todavía no pueden incorporarse al grupo. Tal vez el viaje de Europa League de la próxima semana pueda ser la oportunidad para volver a verles con sus compañeros. El que también se recupera es Samu Castillejo que se lesionó hace un par de semanas, y aunque el parón de selecciones le ha venido bien, el tiempo de baja todavía no se ha cumplido y no podrá jugar esta semana ni la siguiente como mínimo.

Álvaro no llega, pero Soriano sí

Álvaro González y Roberto Soriano eran los hombres que se mantenían en el hilo de la duda con sus molestias en este parón. Y aunque han aprovechado para trabajar en sus recuperaciones, Álvaro no ha llegado a tiempo y no ha superado sus molestias musculares, aunque el martes declaraba que esperaba poder ser de la partida. Sin embargo, todo apunta a que no viajará y seguirá siendo duda hasta el último momento para el encuentro de UEFA Europa League.

El que sí ha logrado superar sus molestias musculares en estas semanas de descanso ha sido Roberto Soriano, que podrá jugar el domingo y ayudar a Fornals, Trigueros o Cheryshev en el centro del campo.

Un problema en defensa

La baja de Álvaro (unida a la de Semedo) deja temblando el eje de la zaga, y Calleja deberá confiar en Víctor Ruiz y Daniele Bonera para un campo tan complicado como es el del Athletic de Bilbao. Eso implicará la entrada de Pau Torres en la convocatoria que deberá suplir al central cántabro mientras dure su ausencia. En el lateral derecho estará Mario Gaspar, mientras que en el izquierdo se mantiene la duda entre Jaume Costa o Adrián Marín, pues ambos pasan un momento delicado a nivel físico (Jaume con su tobillo y Adrián sigue saliendo de una lesión de larga duración).

Un partido complicado que el Villarreal afronta tras el parón con muchas bajas, aunque los buenos resultados cosechados en San Mamés en los últimos años sumado al hecho de que el Submarino ha ganado tras sus dos últimos parones, llevan al optimismo de la disciplina amarilla.