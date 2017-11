Mario Gaspar: “El Athletic es muy fuerte en su casa”

Imagen: VAVEL

El próximo domingo a las 20.45h el Villarreal visita San Mamés, en la que será sin duda, una de las salidas más complicadas del año. El Submarino se enfrenta a ella tras una semana de parón de selecciones y con muchas bajas, sobre todo en la defensa que podrían mermar el rendimiento. Un peso pesado del vestuario, Mario Gaspar, ha compadecido hoy en rueda de prensa para analizar la situación a la que se enfrentan en estos momentos.

Pese a todo el equipo está con “muchas ganas de competir” tras esta semana de parón tras recuperar las “buenas sensaciones” con la llegada de Javi Calleja. La situación del equipo ha cambiado y esperan que también el resultado que obtengan el domingo con respecto al de la temporada pasada, cuando salieron derrotados por los leones. Sin embargo, hay un dato a su favor: han ganado siempre tras los dos últimos parones.

Con respecto al partido, Mario reconoció que es una prueba importante para el equipo pero que dado lo temprano que se produce en la temporada, no determinará ninguna situación ante un rival que a priori será directo para la pugna por Europa. “Sí que es cierto que para el equipo es una buena prueba, pero pase lo que pase no va a decidir nada todavía”, aseguraba el de Novelda.

El rival

El Athletic de Bilbao ha sido en los últimos años junto a la Real Sociedad el principal rival de la entidad amarilla para lograr clasificarse para puestos europeos. La regularidad liguera que demuestran cada temporada no se está viendo reflejada en esta, donde los leones no han arrancado con buen pie, aunque el lateral derecho no quiere confiarse: “Ellos no están finos, es verdad, pero no hay que olvidar que vienen del parón, habrán podido trabajar muchos aspectos y tendrán muchas ganas de este partido. Además, en su casa son muy fuertes”, explicaba.

“En su casa son muy fuertes y saldrán con ganas”

El principal problema que asume el Villarreal son las bajas que continúan llenando su enfermería y que se han cebado particularmente con el eje de la zaga (solo Bonera y Ruiz están disponibles). Pese a este contratiempo, uno de los capitanes del equipo quiso lanzar una lanza a favor de sus otros compañeros, ya que todos están “preparados para poder afrontar estos partidos sin problemas ya que hay una buena plantilla que puede solventar estas situaciones”. Y aunque parecía que Bruno o Asenjo podrían viajar a San Mamés, finalmente siguen ejercitándose a parte del grupo y continuarán sin formar parte de la expedición amarilla.

“Hay que pensar en cada partido y no a largo plazo”, respondió contundente Mario cuando le preguntaron por el objetivo del equipo esta temporada en la que hay “menos distancia de lo habitual” con los equipos de arriba y eso hace que haya “varios equipos con esas opciones”, dejando siempre la puerta abierta a competir para lograrlo cada semana.

“Quiero mejorar cada día”

Mario se convirtió en la temporada en Segunda División en uno de los pilares sobre los que se ha fomentado el equipo desde entonces, e incluso llegó a participar con la selección española de fútbol. A pesar de que en los últimos años no veíamos su mejor versión, parece que ‘Súper Mario’ ha regresado con fuerza tras la llegada de Calleja. “Quiero hacer las cosas bien, mejorar cada día, y mi buena condición física me hace ser optimista conmigo mismo”, sentenciaba.